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        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri GÜNCELLEME - Eskişehir'de ağaçlandırma sahasında çıkan yangın kontrol altına alındı

        GÜNCELLEME - Eskişehir'de ağaçlandırma sahasında çıkan yangın kontrol altına alındı

        Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde ağaçlandırma sahasında çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale sonucu kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2026 - 18:01 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Eskişehir'de ağaçlandırma sahasında çıkan yangın kontrol altına alındı

        Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde ağaçlandırma sahasında çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale sonucu kontrol altına alındı.

        İlçeye bağlı Örencik ve Sancar mahalleleri arasındaki kırsal alanda saat 14.40'ta anız yangını başladı.

        Rüzgarın etkisiyle ağaçlandırma sahasına sıçrayan yangın, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

        İhbar üzerine bölgeye, 1 helikopter, 6 arazöz, 1 su ikmal aracı, 2 dozer, 4 grayder, 1 bekoloder, 2 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ve 1 ambulans sevk edildi.

        Yangının söndürülmesi için 112 Acil Sağlık, emniyet, jandarma, itfaiye, AFAD ve Türk Kızılay'dan 73 personel bölgede çalışma gerçekleştirdi.

        Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, bölgedeki yangının, ekiplerin zamanında ve yoğun müdahalesi neticesinde saat 18.30 itibarıyla kontrol altına alındığını belirtti.

        Soğutma çalışmalarının titizlikle devam ettiğini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Yeşil vatanımızı korumak için canla başla mücadele eden tüm itfaiye, orman ve destek ekiplerimize yürekten teşekkür ederim. Kıymetli hemşehrilerimi, özellikle bu sıcak yaz günlerinde orman yangınlarına karşı azami dikkat ve duyarlılık göstermeye davet ediyorum. Unutmayalım ki, geleceğimiz bizim dikkatimizde saklı. Geçmiş olsun."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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