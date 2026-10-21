TEI çalışanlarından kan bağışına destek

TEI'nin Türk Kızılay ile iş birliğiyle düzenlediği kan bağışı etkinliğinde çalışanları gönüllü olarak kan bağışında bulundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TEI çalışanları, bu yıl düzenlenen etkinlikte kan bağışlayarak ülkenin kan ihtiyacının karşılanmasına katkı sağladı.

Türk Kızılay ile 2016'da imzaladığı protokol kapsamında düzenli olarak kan bağışı etkinlikleri gerçekleştiren TEI, çalışanlarının desteğiyle bu çalışmaları sürdürüyor.

Eğitim, çevre, sağlık ve toplumsal yardımlaşma alanlarında sosyal sorumluluk faaliyetleri yürüten şirket, toplumun farklı ihtiyaçlarına yönelik çalışmalara destek veriyor.