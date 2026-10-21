Okul Sporları Dart Yıldız Erkek Müsabakaları tamamlandı

Eskişehir'de düzenlenen 20262027 EğitimÖğretim Yılı Okul Sporları Dart Yıldız Erkek Müsabakaları sona erdi.

Müsabakalar, Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Büyük bir heyecanın yaşandığı müsabakaların ardından dereceye giren okullar açıklandı. İstiklal Ortaokulu 1'inci, Suzan Gürcanlı Ortaokulu 2'nci, Eskişehir İmam Hatip Ortaokulu 3'üncü ve Gündüzler Ortaokulu ise 4'ncü oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Dereceye giren okullarımızı ve öğrenci sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" denildi.