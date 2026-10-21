Doğal taşlardan yapılan takılar ilgi görüyor Yıllardır doğal taşları takıya dönüştürüyor Doğal taş takı tasarımcısı Serpil Yaş: "El işçiliği isteyen bir meslek bu"

Eskişehir'de yaşayan Serpil Yaş, doğal taşları kullanarak yaptığı aksesuarların vatandaşlar tarafından ilgi gördüğünü ve her bir ayrı tür doğal taşın farklı enerjileri olduğuna inandığını belirtti.

Eskişehir'de başladığı mesleğine Yaş, 16 yıldır doğal taşlardan ürettiği aksesuarların satışını yaparak mesleğini icra etmeye devam ediyor. El işçiliği ile ürettimini sağladığı ürünlerin tasarımlarını vatandaşların isteklerine göre yaptığını anlatan Serpil Yaş, genel olarak ise küpe, kolye ve bileklik üstüne çalıştığını belirtti. Her bir doğal taşın farklı enerjilere sahip olduğuna inandığını anlatarak ürettiği aksesuarlara vatandaşların ilgisi olduğunu söyledi.

REKLAM

"El işçiliği isteyen bir meslek bu"

Doğal taşlardan ürettiği aksesuarların yapım ve tasarım aşamalarından bahseden Serpil Yaş, "Doğal taşlarla ilgili tasarımlar yapıyorum. Müşterilerin isteğine göre tasarımlar yaparak, onların satışlarını sağlıyorum. Vatandaşlar hangi tür doğal taşları istiyorlarsa ona göre tasarımları yapıyorum. Genellikle küpe, kolye, bileklik ve takım olarak yapıyorum. Tasarımları kişiye göre değişiyor. Müşteriler ince veya kalın istiyorum diyor bende örnek tasarımlarımı gösteriyorum bu şekilde karar verip yapıyorum. Aksesuarları üretirken ince ve küçük taşları birleştirerek yapıyorum. İğne, iplik ve küçük taşları kullanıp işleyerek yapıyorum. El işçiliği isteyen bir meslek bu" dedi.

REKLAM

"Taşların enerjisine inanıyorum"

Doğal taşların birden çok türü olduğunu ve taşlardan ürettiği takıların fiyatlarına da değinen Yaş, "Her kişinin kendine ve burcuna göre belirlenen taşları var. Vatandaşlar zaten biliyorlar hangi taşların kendilerine iyi geldiğini. Strese ve nazara karşı iyi gelen taşlar gibi türlü doğal taşlarımız var. Taşların enerjisine inanıyorum ben. Doğal taşlar kullanıldığı zaman da faydasını fark ediyorsun. Vatandaşlar doğal taşların satışını yaptığım ilk günden beri taşlara olan ilgisini sürdürüyor. Müşteriyle aranda bir güven oluşturduğun zaman güzel oluyor. Mesela bir takı yapıyorum, onun sonuna kadar arkasındayım. Tekrar bir arızası olduğu zaman, vatandaş onu değiştirebiliyor. Modelini değiştirmek isterse modelini değiştirebiliyorum. Fiyatlar taşın türüne ve kalitesine göre değişiyor. Ortalama 100150 liradan başlıyor. Tabii el işçiliğine göre de değişiyor ücretlerimiz" ifadelerini kullandı.