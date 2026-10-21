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        Eskişehir'de mobil araç yıkama dönemi: Temizlik aracın ayağına geliyor Genç girişimci araç bakımı ve temizlik sektörüne yenilikçi bir anlayış getirdi

        Eskişehirli genç girişimci, özel donanımlı aracıyla oto yıkama hizmetini sürücülerin ayağına götürüyor. Su ve elektrik sistemini kendi bünyesinde barındıran mobil sistemle çalışan Enes Gültaş, araç sahiplerine zamandan tasarruf sağlatıyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 10:02 Güncelleme:
        Eskişehir'de mobil araç yıkama dönemi: Temizlik aracın ayağına geliyor Genç girişimci araç bakımı ve temizlik sektörüne yenilikçi bir anlayış getirdi

        Eskişehirli genç girişimci, özel donanımlı aracıyla oto yıkama hizmetini sürücülerin ayağına götürüyor. Su ve elektrik sistemini kendi bünyesinde barındıran mobil sistemle çalışan Enes Gültaş, araç sahiplerine zamandan tasarruf sağlatıyor.

        19 yaşındaki meslek lisesi elektrikelektronik bölümü mezunu Enes Gültaş, Eskişehir'e araç bakımı ve temizlik sektörüne yenilikçi bir anlayış getirdi. Yurt dışındaki uygulamalardan ilham alarak mobil araç yıkama hizmetini hayata geçiren genç girişimci Gültaş, kurduğu özel donanımlı araç sayesinde oto yıkama süreçlerini sürücülerin bulunduğu adrese taşıyor.

        Sokak sokak gezen yıkama servisi

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        Geliştirilen sistemde araç sahipleri mobil uygulama ya da sosyal medya platformları üzerinden diledikleri gün ve saat için randevu oluşturuyor. Randevu saatinde adrese ulaşan mobil ekip, dışarıdan herhangi bir imkân talep etmeden temizlik işlemini gerçekleştiriyor. Sistemin çalışma prensibine ilişkin bilgi veren Enes Gültaş, "Gerekli tüm teknik donanımı kendi aracımıza bütünleşmiş ettik. İşlem sırasında ihtiyaç duyduğumuz elektrik ve su tamamen kendi aracımızdan karşılanıyor. Müşterilerimizden bu yönde hiçbir talebimiz olmuyor. Bizim için tek kriter, hizmet vereceğimiz aracın önüne ya da arkasına kendi aracımızı park edebileceğimiz uygun bir alanın bulunması" ifadelerini kullandı.

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        "Zaman yönetimine katkı sağlamayı hedefliyoruz"

        Yaklaşık 2,5 aydır sahada olduklarını ve sürücülerden olumlu geri dönüşler aldıklarını aktaran Gültaş, hizmetin temel çıkış noktasını şu sözlerle dile getirdi:

        "Günümüz şartlarında insanların en çok ihtiyaç duyduğu unsurlardan biri zaman. Amacımız, oto yıkama sıralarında harcanan vakti sürücülere geri kazandırmak. Araç sahipleri evlerinde aileleriyle vakit geçirirken, kahvaltı yaparken ya da günlük işlerini sürdürürken biz kapılarının önünde araçlarını temizliyoruz. Beklemek isteyen müşterilerimiz için aracımızda sunduğumuz kamp sandalyesi ve kahve ikramıyla uygun bir ortam oluşturuyoruz; dileyen müşterilerimiz ise süreci evlerinin balkonundan takip edebiliyor."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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