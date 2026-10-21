'Dur' ihtarına uymayıp polisin üzerine araç süren alkollü sürücü park halindeki araca çarptı

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Olay, dün gece Odunpazarı ilçesi Gökmeydan Mahallesi Gülhatmi Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri A.Ç. idaresindeki 26 ANF 005 plakalı otomobili şüphe üzerine durdurmak istedi. Polisin ihtarına uymayan sürücü, aracını görevli memurların üzerine sürerek kaçmaya çalıştı. Kaçış esnasında direksiyon hakimiyetini kaybeden A.Ç., sokak üzerinde park halinde bulunan 26 TE 303 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonrası durdurulan sürücü A.Ç., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yapılan kontrollerde sürücü A.Ç.'nin 2.03 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Eskişehir’de ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan ve polisin üzerine araç süren 2.03 promil alkollü otomobil sürücüsü, park halindeki başka bir araca çarptıktan sonra gözaltına alındı.

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