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        Sokak ortasında iki kez bayılan alkollü şahıs paniğe sebep oldu

        Eskişehir'de alkollü olduğu öğrenilen bir şahıs sokak ortasında iki kez baygınlık geçirirken, mahalle sakinleri ise bu durumdan tedirgin oldu. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan şahıs, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 10:58 Güncelleme:
        Sokak ortasında iki kez bayılan alkollü şahıs paniğe sebep oldu

        Eskişehir'de alkollü olduğu öğrenilen bir şahıs sokak ortasında iki kez baygınlık geçirirken, mahalle sakinleri ise bu durumdan tedirgin oldu. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan şahıs, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Olay, dün gece Odunpazarı ilçesine bağlı Deliklitaş Mahallesi Gürman Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde henüz kimliği tespit edilemeyen ve alkollü olduğu belirtilen bir şahıs bir anda yere yığıldı. Bir süre sonra ayağa kalkarak sokağın sonuna doğru ilerlemeye çalışan şahıs, dengesini kaybederek yeniden bayıldı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar ve apartman sakinleri tedirginlik yaşayarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan şahıs, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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