Tutkusu olan müziği seçti, arkadaşlarıyla kurduğu online platformla binlerce kişiye gitar dersi veriyor

ESKİŞEHİR’de Mertcan Caner (34), 6 yıl çalıştığı aile hekimliğinden istifa edip, tutkusu olduğu müziğe yöneldi. Arkadaşlarıyla online platform kuran Caner, binlerce üyeye videolarla, gitar ile müzik eğitimi veriyor. Tıp fakültesinde tanıştığı gitar sayesinde tutkuyla bağlandığı müzik için doktorluğu bırakan Caner, “Para kazanmak için doktorluğa devam etmek yerine, kendimi mutlu olduğum şeye adamayı tercih ettim” dedi.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 6 yıl öğrenim gören Mertcan Caner, bu sırada gitar çalmaya başladı. Caner’in müziğe olan bakışı, zamanla tutkuya dönüştü. Üniversite eğitimi boyunca sahneye çıkıp, çektiği videolarla sanal medyada içerik üreten Caner, mezun olduktan sonra doktor olarak İstanbul’da 6 yıl aile hekimliği yaptı. Tercihini müzikten yana kullanan Mertcan Caner, yılbaşında mesleğinden istifa etti. Kendisi gibi müzik tutkunu arkadaşlarıyla bir araya gelen Caner, çevrim içi müzik platformu kurdu. Hazırladıkları klasik ve elektronik gitar kurs videolarını platformda paylaşan Caner ve arkadaşlarının web sitesi, kısa sürede binlerce üyeye ulaştı.

REKLAM

Mertcan Caner, Türkiye’nin yanı sıra Almanya, Danimarka, Tayland ve İskoçya’nın da aralarında olduğu birçok ülkeden binlerce üyeye gitar ve müzik eğitimi verdiklerini ifade etti. Doktorluğun stresli bir meslek olduğuna değinen Caner, tercihini tutkusu olduğu müzikten yana kullandığını söyledi. Kurdukları platform sayesinde en küçüğü 10, en büyüğü 60 yaşında olan insanlara eğitim verdiklerini anlatan Caner, “Liseden beri aslında çok başarılı bir öğrenci olmam sebebiyle ailemin yönlendirmesiyle doktor olmuştum. 6-7 sene civarı aile hekimi olarak görev yaptım. Ayrılmam açıkçası çok uzun yıllardır düşündüğüm bir şeydi. Daha öğrenciyken bile düşündüğüm bir şeydi müziğe yönelmek. Sonunda cesaretimi toplayıp fikrimi hayata geçirdim. Bu kararı almakta çok zorlandım. Eşim bu konuda bana çok destek oldu. Ailem açıkçası çok endişeliydi bu konuda. Doktorluğu ben çok uzun bir süre ekonomik sebeplerle devam ettirmiştim. Cesaret edememiştim ama eşimin desteği, inanması ve bana güvenmesi sayesinde, sonunda bu fikrimi hayata geçirebilmiş oldum. Aslında her şey para değil. Sevdiğiniz ve tutkulu olduğunuz işi yaptığınız zaman bir şekilde hayatınızı idame edecek kadar para kazanabiliyorsunuz. Para kazanmak için doktorluğa devam etmek yerine, kendimi mutlu olduğum şeye adamayı tercih ettim. Müzik tutkum olduğu için kazandığım paranın çok büyük bir kısmını her zaman müzik ekipmanlarına ve kendi müzik eğitimime harcamıştım. Gitarlarımın sayısını bilmiyorum. Birkaç milyon lira civarında para harcamışımdır muhtemelen” diye konuştu.

REKLAM

‘MÜZİĞİ TUTKU HALİNE GETİRENLERE, EĞİTİM VERİYORUZ’

Artık gitar dersleri verdiğini anlatan Caner, "Bugün kendim gibi gitar öğrenmek isteyen, müziği bir tutku haline getirenlerin, online platformum üzerinden gitar öğrenmelerine yardımcı oluyorum. Binlerce kişiye şu an yardımcı oluyoruz diyebilirim. Online platformumuzda 10 yaşlarında küçük çocuklardan 50-60 yaşlarına kadar herkese gitar öğretmeyi, gitar sevgisi aşılamaya çalışıyoruz. Dünyanın her yerinden katılımcılarımız mevcut. Türkiye'nin her yerinden zaten katılımcılarımız mevcut. Eskişehir'den bütün Türkiye'ye gitar sevgisini aşılamak ve onlara gitar öğretmek, çok gurur verici. Almanya'dan, Tayland'dan, Amerika'dan, Almanya'dan, İskoçya'dan aklınıza gelebilecek bütün ülkelerde öğrencilerimiz var" dedi.

REKLAM

Teknolojinin gitar eğitimini daha ulaşılabilir hale getirdiğini dile getiren Caner, "Biz gitar öğrenirken fotokopilerden, defalarca çekilmiş fotokopilerden gitar öğrenmeye çalıştık. Video yoktu, CD, kaset yoktu ve hocalar her zaman erişilebilecek durumda değildi, maddi ve lojistik açıdan. Eskişehir’den ve İstanbul’dan ortaklarımla beraber verdiğimiz dersler, Türkiye’nin ve dünyanın her yerine ulaşabiliyor. Özel derse göre çok daha az maliyetli" ifadelerini kullandı.