Mukaddes Emanetler Sergisi Eskişehir'de açılacak Koleksiyoncu Erol Güzel: "Dünyanın en büyük ikinci el yazması Kur'an-ı Kerim'ini de sergileyeceğiz" "Arabistan'dan, Mısır'dan, Suriye'den, Irak'tan bir çok ülkeden gelen 150'nin üzerindeki mukaddes emanetler sergide yer alacak"

Eskişehir İl Kültür Müdürlüğü Sergi Salonu’nda açılışı gerçekleştirilecek olan geniş kapsamlı Mukaddes Emanetler Sergisi, Asrı Saadet’ten Osmanlı’ya ve günümüze uzanan 150’nin üzerinde kutsal emaneti Eskişehirli vatandaşlarla buluşturmayı amaçlıyor.

Koleksiyoncu Erol Güzel ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Eskişehir Şubesi iş birliğiyle İl Halk Kütüphanesi yanındaki sergi salonuna taşınan Mukaddes Emanetler koleksiyonu, Eskişehir’de ilk kez bu kadar geniş bir kapsamda sergileniyor. Sergide; Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Sakalı Şerif’i ve Saçı Şerif’inden Kabei Muazzama örtülerine, dünyanın en büyük ikinci el yazma Kur'anı Kerim'inden Ehli Beyt ve evliyalara ait emanetlere kadar pek çok manevi değer yer alıyor. 2125 Ekim tarihleri arasında her gün 10.00 19.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek sergi hakkında koleksiyoncu Erol Güzel açıklamalarda bulundu.

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"Eserler 25 yıldır koleksiyon olarak bende toparlanıyor"

Sergi hakkında konuşan Erol Güzel, "Mukaddes emanetleri buraya, Eskişehir'e getirdik. İlk defa Eskişehir'de böylesine geniş kapsamlı Mukaddes Emanetler sergisi açacağız. Asrı Saadet'ten atalarımız Osmanlı'ya, Osmanlı'dan günümüze ait bütün Mukaddes Emanetler Eskişehir'de, Eskişehirli vatandaşlarımızla buluşacak. Evet, burada seveni sevdiğiyle buluşturacağız. Aşıkları burada buluşturacağız. Resulullah Efendimiz'in aşıklarıyla yananları burada buluşturacağız. O yüzden sadece bir hafta kalacak olan bu sergide tüm Eskişehirli kardeşlerimizin Mukaddes Emanetleri gelip Asrı Saadet'le yüzleşmelerini istiyoruz. Dünyanın en büyük ikinci el yazma Kuranı Kerim'i de şu anda arkamızda, Eskişehir'de sergiye koyduğumuz eserlerden biri. Resulullah Efendimiz'e ait Sakalı Şerif ve Saçı Şerif'inden tutun da Kabei Muazzama'nın örtülerine kadar hepsi burada. Bunlar için şunu söyleyeyim; ben özel bir koleksiyonerim. Bunların hepsi bende. Yani burada 150'nin üzerinde Mukaddes Emanet sergiye açılacak. Maddi değerinden çok, buraya gelen ziyaretçilerimiz burada Asrı Saadet'i yaşayacak. Resulullah Efendimiz'in dönemini hatırlayacak. Ecdadımız Osmanlı'nın Asrı Saadet'e verdiği önemi hatırlayacak. Günümüzün mukaddes emanetlerini burada hatırlayacaklar. Evliyaların emanetlerini burada hatırlayacaklar. Tabii ki Eskişehirli kardeşlerimiz burada Ehliseyit'in de birçok emanetini görecekler. Bu emanetler 25 yıldır koleksiyon olarak bende toparlanıyor. Şunu söyleyeyim; buradaki günümüzün Mukaddes Emanetleri ve Kabe örtüleri, Suudi Arabistan'daki yakın dostum Muhammed El Kureyşi tarafından bana hediye edilen şeyler. Ziyarete açmam için bana hediye edildi, ben de onları verdim. Tabii Suudi Arabistan'daki birçok ailenin verdiği hediyeler de burada ziyarete açılacak. Ama bunun dışında nedir? Ehliseyit olan diğer emanetler ve birçok şeyi de biz ziyarete açacağız. Bazı şeyleri söylemem tabii ki mümkün değil. O yüzden bütün Eskişehirli kardeşlerimizi Asrı Saadet'le buluşmaya, Asrı Saadet'le yüzleşmeye ve kendileriyle yüzleşmeye bekliyoruz" dedi.

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"Bütün bu hizmetler sadece Allah rızası için"

Eskişehir’de ilk kez böyle bir serginin olduğunu belirten Güzel şöyle devam etti;

"Eskişehir tarihinde ilk defa böyle bir şey. Bugüne kadar Saçı Şerif ve Sakalı Şerif açılmış olabilir ama geniş kapsamlı olarak Asrı Saadet'ten gelen birçok emanetin, atamız Osmanlı'dan gelen bir çok emanetin ve günümüzden gelen bir çok emanetin hepsinin bir arada toplanması ve Eskişehir halkımıza sunulması gerçekten çok muazzam bir şey. Onun için tüm kardeşlerimizi buraya bekliyoruz. Sergimiz bir hafta sürecek. Aslında kısa bir zaman ama ben buraya Eskişehir'e, Isparta'dan geldim. Ondan önce Denizli, Kırşehir, Kahramanmaraş’a gittim. Yani bütün Türkiye'ye Mukaddes Emanetleri getiren kişi benim. Ama burada önemli bir şey var. Benim verdiğim bütün bu hizmetler sadece Allah rızası için. Gittiğim hiçbir yerde, hiçbir sergiden bir kuruş para almadan seveni sevdiğiyle buluşturuyorum. Aşıkları buluşturuyorum. Ama burada en çok hoşuma giden şey gençlerimiz. Gençlerimizin burada Resulullah Efendimiz'in genç Musab bin Ümeyrleriyle, genç Hazreti Fatıma Zehralarıyla buluşması, özellikle Eskişehir'de buluşması bana ayrı bir sevinç ve mutluluk veriyor. Arabistan'dan tutun, Mısır'dan tutun da, Suriye'den, Irak'tan bir çok ülkeden gelen Mukaddes Emanetler burada."