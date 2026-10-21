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        Babasıyla başladığı judoda gözünü zirveye dikti

        BEGÜM BEDİR - Eskişehir'de 3 yaşında babası Kürşat Kambur'un yönlendirmesiyle judoya başlayan 15 yaşındaki milli sporcu Tuana Kambur, Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Kuraş Şampiyonası'nda kazandığı altın madalyanın ardından dünya şampiyonasında da zirveyi hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 11:04 Güncelleme:
        Babasıyla başladığı judoda gözünü zirveye dikti

        BEGÜM BEDİR - Eskişehir'de 3 yaşında babası Kürşat Kambur'un yönlendirmesiyle judoya başlayan 15 yaşındaki milli sporcu Tuana Kambur, Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Kuraş Şampiyonası'nda kazandığı altın madalyanın ardından dünya şampiyonasında da zirveyi hedefliyor.

        Judo antrenörü olan babasıyla küçük yaşta spor salonuna gitmeye başlayan Tuana, 2022'den itibaren yurt içindeki şampiyonalarda mücadele etti.

        Haziran ayında Kuzey Makedonya'da düzenlenen Struga Open Judo Turnuvası'nda 63 kiloda ikinci olan Tuana, 15 Eylül'de Bulgaristan'ın Otlukköy kentinde gerçekleştirilen Avrupa Kuraş Şampiyonası'nda kadınlar 63 kilo kategorisinde altın madalya kazandı.

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        Avrupa şampiyonluğunun ardından dünya şampiyonasına hazırlanan Tuana, antrenörleri babası Kürşat Kambur, amcası İsmail Serhat Kambur ve dedesi Ahmet Kambur eşliğinde haftanın 5 günü, günde 2 saat antrenman yapıyor.

        - "En büyük hayalim olimpiyatlarda ülkemi temsil etmek"

        Judoya ailesinin desteğiyle başladığını belirten Tuana Kambur, 12 yıldır bu sporla ilgilendiğini söyledi.

        Dedesi Ahmet Kambur'un judo il temsilcisi, babasının ise antrenör olduğunu anlatan Tuana, okuldan sonra antrenmanlarına devam ettiğini belirtti.

        Avrupa şampiyonasında altın madalya kazanmanın kendisi için büyük gurur olduğunu dile getiren Tuana, şöyle konuştu:

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        "Ülkemizin bayrağını dalgalandırmak çok güzel bir duygu. Avrupa şampiyonu olmak için çok çalıştım. Kürsüde İstiklal Marşı'mızı dinlemek ve ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmak tarif edilemez bir gururdu. Şimdi önümde dünya şampiyonası var. Orada da altın madalya kazanarak ilk dünya şampiyonluğuma ulaşmak istiyorum. En büyük hayalim ise ilerleyen süreçte olimpiyatlarda ülkemi gururla temsil etmek."

        - Madalyanın arkasında emek var

        Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde judo antrenörlüğü yapan ve kızının da antrenörü olan Kürşat Kambur da Tuana'nın elde ettiği başarının aileleri için büyük gurur kaynağı olduğunu söyledi.

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        Bir madalyanın arkasında yoğun çalışma ve fedakarlık bulunduğunu belirten Kambur, Tuana'nın hazırlık sürecinde dedesi Ahmet Kambur'un teknik, taktik ve psikolojik açıdan önemli destek verdiğini ifade etti.

        Kürşat Kambur, kasım ayında düzenlenmesi planlanan dünya şampiyonasında da altın madalya kazanmayı hedeflediklerini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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