Eskişehir'de yeni bakım personeline yönelik eğitim programı düzenlendi

İl Müdürü Orhan Bayrak'ın katılımıyla gerçekleşen çalışmayla personelin mesleki gelişiminin desteklenmesi, kurum kültürüne uyum sürecinin hızlandırılması ve bakım ile sosyal hizmetlerin niteliğinin artırılması amaçlanıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda İl Müdürlüğünün toplantı salonunda düzenlenen programda, bağlı kuruluşlarda görev yapan deneyimli meslek elemanları, bilgi ve tecrübelerini göreve yeni başlayan personelle paylaştı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.