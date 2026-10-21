TEI çalışanlarından kan bağışına destek

TEI çalışanları, kan bağışında bulunarak ülkenin kan ihtiyacının karşılanmasına destek oldu.

Türkiye’nin havacılık motorlarındaki lider şirketi TEI, Türk Kızılay iş birliğiyle sürdürdüğü kan bağışı etkinliklerine çalışanlarının gönüllü katılımıyla bir yenisini daha ekledi. Bu yıl düzenlenen etkinlikte TEI çalışanları, kan bağışında bulunarak ülkenin kan ihtiyacının karşılanmasına destek oldu. Türk Kızılay ile 2016 yılında imzaladığı protokol kapsamında düzenli olarak kan bağışı etkinlikleri gerçekleştiren TEI, çalışanlarının katkılarıyla bu dayanışmayı sürdürüyor. Eğitimden çevreye, sağlıktan toplumsal yardımlaşmaya uzanan sosyal sorumluluk çalışmalarıyla TEI, toplumun farklı ihtiyaçlarına destek oluyor.