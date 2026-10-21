Eskişehir Valisi Yılmaz'dan 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü mesajı

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yılmaz, mesajında, demokrasinin temel taşı ve bir toplumun hafızası olan basının, halkın doğru haber alma hakkının en büyük teminatı olduğunu belirtti.

Gerçeği karanlıktan aydınlığa çıkarmak için her türlü zorluğa göğüs geren, sessizlerin sesi olurken vicdanını pusula yapan ve hür kalemiyle yazan tüm basın mensuplarına minnettar olduğunu kaydeden Yılmaz, "​Meslek onurunu her şeyin üstünde tutarak hakikatin peşinden giden gazetecilerimizin 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü kutlu olsun. Bu uğurda hayatını kaybeden tüm basın emekçilerini rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.