AK Parti Eskişehir Milletvekili Hatipoğlu'ndan Eskişehir Büyükşehir Belediyesine eleştiri

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediyesini eleştirdi





Hatipoğlu, yaptığı açıklamada, seçimlerin üzerinden 810 gün geçtiğini belirterek, Eskişehir Büyükşehir Belediyesince seçim döneminde kamuoyuna duyurulan projelerin önemli bir bölümünün henüz tamamlanmadığını bildirdi.





Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından seçim sürecinde "Ulaşımı ve Daha Çevreci Şehir", "Geleceği Planlı ve Dirençli Şehir", "Kırsalı Çok Yönlü Kalkınan Şehir", "Sosyal ve Adil Şehir", "Çevre ve İklim Değişikliğine Uyumlu Şehir", "Sporda Aktif ve Sağlıklı Bir Eskişehir", "Kültür, Turizm ve Sanat" ile "Genç Dostu Eskişehir" başlıkları altında çok sayıda proje açıklandığını hatırlatan Hatipoğlu, aradan geçen sürede vaat edilen çalışmaların önemli kısmının hayata geçirilmediğini ileri sürdü.



Hatipoğlu, tramvay hatları, Kuzey-Güney Kuşak Çevre Yolu, Cumhuriyet Meydanı Yer Altı Otoparkı ve Hoşnudiye Katlı Otoparkı başta olmak üzere çeşitli ulaşım projelerinin tamamlanmadığını kaydetti.



Kentsel dönüşüm projelerine de değinen Hatipoğlu, şöyle devam etti:



"Fevzi Çakmak, Huzur ve Yeşiltepe mahallelerindeki kentsel dönüşüm projelerinin hayata geçirilmediğini, Gündoğdu'da planlanan 1500 konut hedefinin gerçekleşmediğini ve 75. Yıl Mahallesi Sosyal Konut Projesi'nin tamamlanmadığını görüyoruz. Kırsal kalkınma kapsamında vaat edilen Bitkisel ve Hayvansal Üretim Merkezi, Yem Fabrikası ve Organik Sıvı Gübre Tesisi gibi yatırımların da hayata geçirilmediğini, çevre ve enerji alanında planlanan Atıktan Türetilmiş Yakıt Tesisi, Yeni Atık Su Arıtma Merkezi ve Sakarbaşı Projesi'nin de tamamlanmadığını görüyoruz."



Spor alanındaki projelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hatipoğlu, seçim döneminde duyurulan çok amaçlı spor salonu, yüzme havuzları, motokros pisti, aqua park ve e-spor merkezi gibi yatırımların hizmete açılmadığını bildirdi.



Hatipoğlu, AK Parti hükümetleri döneminde Eskişehir'e kazandırılan spor yatırımlarına da değinerek, yaklaşık 10 bin metrekare kapalı alana sahip, 3 bin seyirci kapasiteli ve 8 branşa hizmet veren Yenikent Kapalı Spor Salonu'nun faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti.



Hatipoğlu, yapımı devam eden 3 bin 400 metrekare büyüklüğündeki, 850 seyirci kapasiteli ve 4 branşa hizmet verecek yeni kapalı spor salonunun da kısa süre içerisinde tamamlanarak hizmete açılacağını kaydetti.



Kültür ve turizm alanında vaat edilen Uluslararası Yunus Emre Kültür Festivali, gençlik merkezleri ve karavan kamp alanlarının da hayata geçirilmediğini öne süren Hatipoğlu, "Gençlerimiz için vaat edilen projelere baktığımızda da Eskişehir Veri Merkezi ve şehir genelindeki kablosuz internet hizmetinin hala beklediğini görüyoruz. Elbette yapılan bazı çalışmalar ve atılan adımlar vardır ancak ortada değişmeyen gerçek bulunmaktadır. 810 gün geçti ve Eskişehirlilere seçim döneminde anlatılan projelerin önemli bölümü hala tamamlanmadı." değerlendirmesinde bulundu.



Açıklamasında AK Parti'nin seçim döneminde açıkladığı projelere de değinen Hatipoğlu, göreve gelmeleri halinde trafik sorununa yönelik kapsamlı çalışmalar gerçekleştireceklerini söylediklerini bildirdi.



Şehir genelinde planlanan 15 katlı kavşak projesinin belirlenen takvim doğrultusunda tamamlanabileceğini ifade eden Hatipoğlu, bugün görevde olmaları halinde çevre yolundan şehir merkezine uzanan güzergahta yer alan beş katlı kavşağın hizmete açılmış olacağını ileri sürdü.



Hatipoğlu, içilebilir çeşme suyu projesinin de hayata geçirileceğini bildirerek, vatandaşların daha kaliteli ve uygun maliyetli içme suyuna erişiminin sağlanacağını kaydetti.



Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (ESKİ) yönetimine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hatipoğlu, kurumlarda liyakat esaslı yönetim anlayışının önemine dikkati çekerek, yapılan atamaların hizmet kalitesini doğrudan etkilediğini anlattı.



Dijital belediyecilik uygulamalarını kısa sürede devreye alacaklarını ifade eden Hatipoğlu, vatandaşların cep telefonları üzerinden su yükleyebileceği, kredi kartı, temassız ödeme gibi modern ödeme yöntemlerinin kullanılabileceği bir sistem hedeflediklerini kaydetti.



Hatipoğlu, Kuzey-Güney Kuşak Çevre Yolu Projesi'nde teknik çalışmalar ve kamulaştırma süreçlerinin tamamlanarak yapım aşamasına geçileceğini vurguladı.



Eskişehirspor'a ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Hatipoğlu, "Eskişehirspor'un deplasman giderlerine destek sözü verilmişti. Bu konuda bazı adımların atıldığını ve kısmi desteklerin sağlandığını duyuyoruz ancak Eskişehirspor gibi bu şehrin en büyük marka değerlerinden birine yaklaşımın yalnızca deplasman giderleriyle sınırlı kalmaması gerektiğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.



Eskişehirspor'un gelirlerini artıracak projeler geliştireceklerini ifade eden Hatipoğlu, kulübün kendi gelirini üretebilen, mali açıdan güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasını hedeflediklerini kaydetti.

