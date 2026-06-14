Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Akrobasi pilotu Şener, Radyo Kontrollü Model Araç Festivali'nde gösteri yaptı

        Akrobasi pilotu Şener, Radyo Kontrollü Model Araç Festivali'nde gösteri yaptı

        Türkiye'nin ilk profesyonel kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, Radyo Kontrollü Model Araç Festivali'nde gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2026 - 16:10 Güncelleme:
        Akrobasi pilotu Şener, Radyo Kontrollü Model Araç Festivali'nde gösteri yaptı

        Türkiye'nin ilk profesyonel kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, Radyo Kontrollü Model Araç Festivali'nde gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

        Sivrihisar Havacılık Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Sivrihisar'ın kırsal Yeşilköy Mahallesi'ndeki Necati Artan Tesisleri'nde düzenlenen festival, model uçak, helikopter, gemi ve otomobil tutkunlarını buluşturdu.

        İki gün süren etkinlikte, katılımcılar uzaktan kumandalı araçlarıyla festivalde gösteri yaptı.

        Etkinlikler çerçevesinde akrobasi pilotu Şener, "Yeni Menekşe" adlı uçağıyla gösteri sundu.

        Gösteri, katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İran hattında barış sağlanacak mı?
        ABD-İran hattında barış sağlanacak mı?
        Antalya'da öğretmen faciası
        Antalya'da öğretmen faciası
        "Önemli olan inancı kaybetmemek"
        "Önemli olan inancı kaybetmemek"
        Hızla çarptı, patlama yaşandı! İstanbul'da korkunç kaza!
        Hızla çarptı, patlama yaşandı! İstanbul'da korkunç kaza!
        Kanada'da Milli Takım'a şok!
        Kanada'da Milli Takım'a şok!
        A Milli Takım'ın kötü başlangıç laneti!
        A Milli Takım'ın kötü başlangıç laneti!
        Türkiye'de milli maç heyecanı: Meydanlara koştular!
        Türkiye'de milli maç heyecanı: Meydanlara koştular!
        Uzman çavuş ailesini katletti: 4 ölü
        Uzman çavuş ailesini katletti: 4 ölü
        İstanbul'dan en çok hangi meyve-sebzeler tüketiliyor?
        İstanbul'dan en çok hangi meyve-sebzeler tüketiliyor?
        Köpek, saldırdığı kadının kolunu kopardı!
        Köpek, saldırdığı kadının kolunu kopardı!
        Kraliyet ailesi yuhalandı
        Kraliyet ailesi yuhalandı
        Bakan Kurum, körfeze tüple daldı
        Bakan Kurum, körfeze tüple daldı
        ALS hastası Mina genetik haritası sayesinde umut buldu
        ALS hastası Mina genetik haritası sayesinde umut buldu
        İsviçre nüfusu sınırlandırmayı oyladı
        İsviçre nüfusu sınırlandırmayı oyladı
        10 yaşındaki şarkıcıyla açılış yaptı
        10 yaşındaki şarkıcıyla açılış yaptı
        Kan donduran katliam! Annesini, babasını, eşini ve 2 çocuğunu boğarak öldürdü!
        Kan donduran katliam! Annesini, babasını, eşini ve 2 çocuğunu boğarak öldürdü!
        Pointe ile özgürleşiyorlar
        Pointe ile özgürleşiyorlar
        Bodrum’un mutlaka görülmesi gereken 12 koyu
        Bodrum’un mutlaka görülmesi gereken 12 koyu
        Didim'de ünlü rüzgarı
        Didim'de ünlü rüzgarı
        Arnavutluk'ta protestolar sürüyor
        Arnavutluk'ta protestolar sürüyor

        Benzer Haberler

        Model araç tutkunları, Sivrihisar'da buluştu
        Model araç tutkunları, Sivrihisar'da buluştu
        Sosyal Hizmet Bölümü öğrencileri mesleki yeminlerini ederek mezun oldu
        Sosyal Hizmet Bölümü öğrencileri mesleki yeminlerini ederek mezun oldu
        Beslenme ve Diyetetik Bölümü mezunları diyetisyenlik yemini etti
        Beslenme ve Diyetetik Bölümü mezunları diyetisyenlik yemini etti
        Tramvaydan tutunarak paten kayan çocukların tehlikeli yolculuğu
        Tramvaydan tutunarak paten kayan çocukların tehlikeli yolculuğu
        Nemli Köyü Sosyal Tesisleri Toplantı ve Taziye Evi, törenle hizmete açıldı
        Nemli Köyü Sosyal Tesisleri Toplantı ve Taziye Evi, törenle hizmete açıldı
        Eskişehir'de 13. Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi
        Eskişehir'de 13. Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi