Akrobasi pilotu Şener, Radyo Kontrollü Model Araç Festivali'nde gösteri yaptı

Türkiye'nin ilk profesyonel kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, Radyo Kontrollü Model Araç Festivali'nde gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Sivrihisar Havacılık Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Sivrihisar'ın kırsal Yeşilköy Mahallesi'ndeki Necati Artan Tesisleri'nde düzenlenen festival, model uçak, helikopter, gemi ve otomobil tutkunlarını buluşturdu. İki gün süren etkinlikte, katılımcılar uzaktan kumandalı araçlarıyla festivalde gösteri yaptı. Etkinlikler çerçevesinde akrobasi pilotu Şener, "Yeni Menekşe" adlı uçağıyla gösteri sundu. Gösteri, katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.

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