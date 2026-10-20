Anadolu Üniversitesi Yapay Zekâ Akademisi yeni dönem başvuruları başladı

Anadolu Üniversitesi Yapay Zekâ Akademisi, 20262027 Güz döneminde "Yapay Zekâ Ajanlarıyla Geleceği İnşa Et" programıyla akademisyenleri ve öğrencileri yapay zekâ ajanlarıyla çalışmaya davet ediyor.

Anadolu Üniversitesi Yapay Zekâ Akademisinin yeni dönem programı, araştırma yapan, analiz gerçekleştiren ve verilen görevleri tamamlayan yapay zekâ ajanlarına odaklanıyor. 2026 Bahar döneminde düzenlenen "Yapay Zekâ ile Geleceği Tasarla" programının devamı niteliğindeki eğitimler katılımcıların yapay zekâ teknolojilerini farklı alanlarda etkin biçimde kullanmalarını ve geliştirdikleri projeleri çalışan ürünlere dönüştürmelerini amaçlıyor.

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Akademisyenler ve öğrenciler için iki ayrı grup

Program akademisyenler ve öğrenciler için iki ayrı grupta yürütülecek. Anadolu Üniversitesi öğretim elemanlarına yönelik A Grubu kapsamında katılımcılar yapay zekâ ajanlarını literatür taraması, veri analizi, akademik yazım, proje hazırlama ve ders tasarımı gibi alanlarda kullanmayı öğrenecek. Ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilere yönelik B Grubunda ise katılımcılar ekipler hâlinde çalışarak ajan tabanlı ürünler tasarlayacak, geliştirecek, test edecek ve kullanıma sunacak.

Eğitimler 16 Kasım'da başlayacak

Beş hafta sürecek eğitimler 16 Kasım 2026'da başlayacak. Çevrim içi olarak gerçekleştirilecek dersler A Grubu için pazartesi ve çarşamba, B Grubu için ise salı ve perşembe günleri 17.0020.00 saatleri arasında yapılacak. Eğitim sürecinin sonunda katılımcılar proje önerilerini sunacak. Ön elemeyi geçen katılımcılar 2124 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek iki günlük yüz yüze atölyeye katılacak. Atölyede geliştirilen projeler arasından seçilecek 10 proje, 21 Ocak 2027'de gerçekleştirilecek Demo Day etkinliğinde jüri üyeleri ve yatırımcılara sunulacak. Katılımcılara tamamladıkları her aşama için mikrokredi sertifikası verilecek.

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İlk dönem katılımcıları da başvurabilecek

Yapay Zekâ Akademisinin ilk dönemine katılanlar da yeni dönem programına başvurabilecek. İçeriği yenilenen programda önceki dönemde ele alınan prompt mühendisliği, görsel ve video üretimi ile hızlı prototipleme konuları tekrarlanmayacak. Bunun yerine yapay zekâ ajanları, araştırma iş akışları ve kullanıma sunulabilecek ürünlerin geliştirilmesine odaklanılacak. Akademinin ilk dönemi, 21 Mayıs 2026'da düzenlenen Demo Day etkinliğiyle tamamlanmış ve FingersUP, OhhShelf ile ARTLens projeleri ilk üç sırada yer almıştı.

Yapay Zekâ Akademisi Koordinatörü ve Yapay Zekâ Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Özer Çelik, yeni dönem programına ilişkin değerlendirmesinde ilk dönemde katılımcıların fikirlerini çalışan prototiplere dönüştürerek jüriye sunduklarını belirtti. Yeni dönemde bu çalışmaların bir adım ileri taşınacağını ifade eden Çelik, "Yapay zekâ artık yalnızca sorulara yanıt vermiyor. Araştırıyor, analiz ediyor ve kendisine verilen görevi tamamlıyor. Akademisyenlerimizin bu ajanları araştırmalarında ve derslerinde etkin biçimde kullanmasını, öğrencilerimizin de onlarla gerçek ürünler geliştirmesini hedefliyoruz. Tüm fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarımızdan başvuru bekliyoruz." dedi.

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Başvurular 25 Ekim Pazar gününe kadar yzakademi.anadolu.edu.tr adresinden yapılabilecek. Değerlendirme sonuçları 13 Kasım 2026'da eposta yoluyla duyurulacak. Program takvimi ve başvuru şartlarına ilişkin ayrıntılı bilgiye aynı adres üzerinden ulaşılabilecek.