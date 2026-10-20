Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Anadolu Üniversitesi Yapay Zekâ Akademisi yeni dönem başvuruları başladı

        Anadolu Üniversitesi Yapay Zekâ Akademisi yeni dönem başvuruları başladı

        Anadolu Üniversitesi Yapay Zekâ Akademisi, 20262027 Güz döneminde "Yapay Zekâ Ajanlarıyla Geleceği İnşa Et" programıyla akademisyenleri ve öğrencileri yapay zekâ ajanlarıyla çalışmaya davet ediyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 14:57 Güncelleme:
        Anadolu Üniversitesi Yapay Zekâ Akademisi yeni dönem başvuruları başladı

        Anadolu Üniversitesi Yapay Zekâ Akademisi, 20262027 Güz döneminde "Yapay Zekâ Ajanlarıyla Geleceği İnşa Et" programıyla akademisyenleri ve öğrencileri yapay zekâ ajanlarıyla çalışmaya davet ediyor.

        Anadolu Üniversitesi Yapay Zekâ Akademisinin yeni dönem programı, araştırma yapan, analiz gerçekleştiren ve verilen görevleri tamamlayan yapay zekâ ajanlarına odaklanıyor. 2026 Bahar döneminde düzenlenen "Yapay Zekâ ile Geleceği Tasarla" programının devamı niteliğindeki eğitimler katılımcıların yapay zekâ teknolojilerini farklı alanlarda etkin biçimde kullanmalarını ve geliştirdikleri projeleri çalışan ürünlere dönüştürmelerini amaçlıyor.

        REKLAM

        Akademisyenler ve öğrenciler için iki ayrı grup

        Program akademisyenler ve öğrenciler için iki ayrı grupta yürütülecek. Anadolu Üniversitesi öğretim elemanlarına yönelik A Grubu kapsamında katılımcılar yapay zekâ ajanlarını literatür taraması, veri analizi, akademik yazım, proje hazırlama ve ders tasarımı gibi alanlarda kullanmayı öğrenecek. Ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilere yönelik B Grubunda ise katılımcılar ekipler hâlinde çalışarak ajan tabanlı ürünler tasarlayacak, geliştirecek, test edecek ve kullanıma sunacak.

        Eğitimler 16 Kasım'da başlayacak

        Beş hafta sürecek eğitimler 16 Kasım 2026'da başlayacak. Çevrim içi olarak gerçekleştirilecek dersler A Grubu için pazartesi ve çarşamba, B Grubu için ise salı ve perşembe günleri 17.0020.00 saatleri arasında yapılacak. Eğitim sürecinin sonunda katılımcılar proje önerilerini sunacak. Ön elemeyi geçen katılımcılar 2124 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek iki günlük yüz yüze atölyeye katılacak. Atölyede geliştirilen projeler arasından seçilecek 10 proje, 21 Ocak 2027'de gerçekleştirilecek Demo Day etkinliğinde jüri üyeleri ve yatırımcılara sunulacak. Katılımcılara tamamladıkları her aşama için mikrokredi sertifikası verilecek.

        REKLAM

        İlk dönem katılımcıları da başvurabilecek

        Yapay Zekâ Akademisinin ilk dönemine katılanlar da yeni dönem programına başvurabilecek. İçeriği yenilenen programda önceki dönemde ele alınan prompt mühendisliği, görsel ve video üretimi ile hızlı prototipleme konuları tekrarlanmayacak. Bunun yerine yapay zekâ ajanları, araştırma iş akışları ve kullanıma sunulabilecek ürünlerin geliştirilmesine odaklanılacak. Akademinin ilk dönemi, 21 Mayıs 2026'da düzenlenen Demo Day etkinliğiyle tamamlanmış ve FingersUP, OhhShelf ile ARTLens projeleri ilk üç sırada yer almıştı.

        Yapay Zekâ Akademisi Koordinatörü ve Yapay Zekâ Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Özer Çelik, yeni dönem programına ilişkin değerlendirmesinde ilk dönemde katılımcıların fikirlerini çalışan prototiplere dönüştürerek jüriye sunduklarını belirtti. Yeni dönemde bu çalışmaların bir adım ileri taşınacağını ifade eden Çelik, "Yapay zekâ artık yalnızca sorulara yanıt vermiyor. Araştırıyor, analiz ediyor ve kendisine verilen görevi tamamlıyor. Akademisyenlerimizin bu ajanları araştırmalarında ve derslerinde etkin biçimde kullanmasını, öğrencilerimizin de onlarla gerçek ürünler geliştirmesini hedefliyoruz. Tüm fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarımızdan başvuru bekliyoruz." dedi.

        REKLAM

        Başvurular 25 Ekim Pazar gününe kadar yzakademi.anadolu.edu.tr adresinden yapılabilecek. Değerlendirme sonuçları 13 Kasım 2026'da eposta yoluyla duyurulacak. Program takvimi ve başvuru şartlarına ilişkin ayrıntılı bilgiye aynı adres üzerinden ulaşılabilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP'nin 38. Kurultay davasında mütalaa açıklandı
        CHP'nin 38. Kurultay davasında mütalaa açıklandı
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Yeğenini sokakta öldüren dayı mahkemede "Pes" dedirtti
        Yeğenini sokakta öldüren dayı mahkemede "Pes" dedirtti
        Kent yaşamında afet riskleri: Habertürk’e konuşan uzmanlardan kritik uyarılar
        Kent yaşamında afet riskleri: Habertürk’e konuşan uzmanlardan kritik uyarılar
        "Netanyahu'nun saldırı planına Trump karşı çıktı"
        "Netanyahu'nun saldırı planına Trump karşı çıktı"
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Kafa kafaya katliam gibi kaza: 4 ölü!
        Kafa kafaya katliam gibi kaza: 4 ölü!
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        'Sevdan Bir Ateş'te sarsıcı itiraf
        'Sevdan Bir Ateş'te sarsıcı itiraf
        Sanchez'den Milei'ye alaylı "hoş geldin" mesajı
        Sanchez'den Milei'ye alaylı "hoş geldin" mesajı
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…
        3.5 trilyon dolarlık hazırlık
        3.5 trilyon dolarlık hazırlık
        "Mavi Vatan'daki haklarımızı güçlü şekilde savunacağız"
        "Mavi Vatan'daki haklarımızı güçlü şekilde savunacağız"
        Fotoğrafınız ne kadar hasta olduğunuzu gösterebilir mi?
        Fotoğrafınız ne kadar hasta olduğunuzu gösterebilir mi?
        Ünlü oyuncu anne oldu
        Ünlü oyuncu anne oldu
        "Aldatıldım"
        "Aldatıldım"

        Benzer Haberler

        ESKİ Çalışanları yüzde 26 zam
        ESKİ Çalışanları yüzde 26 zam
        Yargıtay, yurt dışındaki boşanma kararının tanınmasında karekodlu belgeleri...
        Yargıtay, yurt dışındaki boşanma kararının tanınmasında karekodlu belgeleri...
        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıtları 23 Ekim'e uzatıldı
        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıtları 23 Ekim'e uzatıldı
        Eskişehir merkezli 32 ildeki dev yasa dışı bahis operasyonunda 86 şüpheli a...
        Eskişehir merkezli 32 ildeki dev yasa dışı bahis operasyonunda 86 şüpheli a...
        Eskişehir'de polis ekipleri muhtarları ziyaret etti
        Eskişehir'de polis ekipleri muhtarları ziyaret etti
        Öğretmenevi müdür yardımcısı, evinde ölü bulundu
        Öğretmenevi müdür yardımcısı, evinde ölü bulundu