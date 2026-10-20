Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Eskişehir'de polis ekipleri muhtarları ziyaret etti

        Eskişehir'de polis ekipleri muhtarları ziyaret etti

        Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, muhtarlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 14:08 Güncelleme:
        Eskişehir'de polis ekipleri muhtarları ziyaret etti

        Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, muhtarlarla bir araya geldi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, Muhtarlar Günü kapsamında Valilik Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunma programına katıldı.

        Ekipler, programın ardından mahalle muhtarlıklarını ziyaret ederek, muhtarların gününü kutladı​​​​​​​.

        Ziyaretlerde, kamu hizmetlerinin etkin yürütülmesi ile vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla iş birliği içerisinde çalışmaya devam edileceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Göz, saç ve ten rengi arşivlenmiş! Kadın donörlerin yumurtalık kataloğu!
        Göz, saç ve ten rengi arşivlenmiş! Kadın donörlerin yumurtalık kataloğu!
        Petrol fiyatlarında son 5 ayın zirvesi
        Petrol fiyatlarında son 5 ayın zirvesi
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Yaptırımları artıracağız
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Yaptırımları artıracağız
        Sergen Yalçın'dan milli takım açıklaması!
        Sergen Yalçın'dan milli takım açıklaması!
        "Kuzey Kore lideri öldü" iddasına yanıt
        "Kuzey Kore lideri öldü" iddasına yanıt
        G.Saray, Devler Ligi'nde ilk galibiyet peşinde!
        G.Saray, Devler Ligi'nde ilk galibiyet peşinde!
        Mekke Anlaşması Meclis'e ulaştı
        Mekke Anlaşması Meclis'e ulaştı
        Fenerbahçe için zafer zamanı!
        Fenerbahçe için zafer zamanı!
        Av tüfeğini çıkarttı baba ve oğlunu öldürdü!
        Av tüfeğini çıkarttı baba ve oğlunu öldürdü!
        "Breaking Bad"in 'Hank'i iflas etti
        "Breaking Bad"in 'Hank'i iflas etti
        Belçika'da kritik zirve!
        Belçika'da kritik zirve!
        Süper Lig'de Salah fırtınası!
        Süper Lig'de Salah fırtınası!
        Berber şiddeti! 2 çırağını demir sopayla dövdü
        Berber şiddeti! 2 çırağını demir sopayla dövdü
        Eski şoföründen çarpıcı iddialar
        Eski şoföründen çarpıcı iddialar
        İstanbul'da sel faciasında can kaybı 7'ye yükseldi
        İstanbul'da sel faciasında can kaybı 7'ye yükseldi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Fransa, İspanya, Arnavutluk... Avrupa'yı saran protesto hareketi
        Fransa, İspanya, Arnavutluk... Avrupa'yı saran protesto hareketi
        Kepçeyle gelip Roma tarihini çaldılar
        Kepçeyle gelip Roma tarihini çaldılar
        Dünyanın en pahalı 20 düğünü
        Dünyanın en pahalı 20 düğünü

        Benzer Haberler

        Öğretmenevi müdür yardımcısı, evinde ölü bulundu
        Öğretmenevi müdür yardımcısı, evinde ölü bulundu
        Eskişehir'de çıkan kavgada 20 yaşındaki genç bıçaklandı
        Eskişehir'de çıkan kavgada 20 yaşındaki genç bıçaklandı
        Muhtarlar Günü'nde hayatını kaybeden muhtar son yolculuğuna uğurlandı
        Muhtarlar Günü'nde hayatını kaybeden muhtar son yolculuğuna uğurlandı
        Eskişehir İl Sağlık Müdürü Bildirici'den kemik erimesine karşı erken tanı v...
        Eskişehir İl Sağlık Müdürü Bildirici'den kemik erimesine karşı erken tanı v...
        Eskişehir'de 1 kişi evinde ölü bulundu
        Eskişehir'de 1 kişi evinde ölü bulundu
        Eskişehir'de öğretmenlere afete hazırlık ve ilk müdahale eğitimi verildi
        Eskişehir'de öğretmenlere afete hazırlık ve ilk müdahale eğitimi verildi