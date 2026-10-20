Eskişehir İl Sağlık Müdürü Bildirici'den kemik erimesine karşı erken tanı vurgusu

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, kemik erimesine karşı erken tanının, dengeli beslenmenin ve düzenli fiziksel aktivitenin önemli olduğunu bildirdi.

Bildirici, yaptığı açıklamada, halk arasında "kemik erimesi" olarak bilinen osteoporozun, kemik yoğunluğunun azalması ve kemik yapısının zayıflaması sonucu kırık riskinin artmasına neden olan bir hastalık olarak tanımlandığını belirtti.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, osteoporozun erken dönemde çoğunlukla belirti vermediğini ve kemik kırığı oluşana kadar fark edilmeyebildiğini belirterek, risk grubundaki kişilerin sağlık kontrollerini ihmal etmemeleri gerektiğini vurguladı.

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Bildirici, hastalığın ilerlemesiyle birlikte özellikle omurga kırıklarına bağlı kemik ağrıları, boy kısalması ve sırtta kamburlaşma gibi belirtilerin görülebileceğine dikkat çekti.

Bildirici, 65 yaş üzerindeki kadınların, 70 yaş üzerindeki erkeklerin, ailesinde osteoporoz öyküsü bulunanların ve hafif bir travma sonucunda daha önce kırık geçiren kişilerin hekim değerlendirmesinden geçmesinin önem taşıdığını ifade etti.

Osteoporoz riskini azaltmak amacıyla sigara ve aşırı alkol tüketiminden kaçınılmasının önemli olduğunu belirten Bildirici, "Aşırı kafein tüketiminin sınırlandırılması, kalsiyum ve D vitamini açısından dengeli beslenilmesi gerekiyor. D vitamini üretimini desteklemek için güneş ışığından uygun ve güvenli şekilde yararlanılması, kişiye uygun fiziksel aktivitelerin düzenli olarak yapılması da kemik sağlığının korunmasına katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

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Tempolu yürüyüşün ve kasları güçlendiren egzersizlerin günlük yaşamın bir parçası haline getirilmesi önerildiğini aktaran Bildirici, egzersizlerin kişinin yaşına, sağlık durumuna ve kırık riskine uygun olarak planlanması gerektiğini vurguladı.