Muhtarlar Günü'nde hayatını kaybeden muhtar son yolculuğuna uğurlandı

Eskişehir'de 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Orta Mahalle Muhtarı Erol Erdal Gürdoğan, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Odunpazarı ilçesi Orta Mahalle'de 3 dönemdir muhtarlık görevini sürdüren 69 yaşındaki Erol Erdal Gürdoğan, dün sabah saatlerinde evinde aniden rahatsızlanmış, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde hayatını kaybeden Gürdoğan için bugün öğle namazını müteakip Tiryakizade Süleymanağa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

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Cenaze törenine; Eskişehir Vali Yardımcısı Hasan Çiçek, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, MHP Eskişehir İl Başkanı Ayhan Sezer, Odunpazarı Belediye Başkan Yardımcıları Emre Genç, Haluk Doğrudağ ve Adnan Evren Olcay, mahalle muhtarları, Gürdoğan'ın ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cami avlusunda kılınan cenaze namazı ve helallik alınmasının ardından merhum muhtarın naaşı, defnedilmek üzere Odunpazarı Mezarlığı'na götürülerek dualarla toprağa verildi.