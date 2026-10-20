Eskişehir'in kalkınma hedefleri değerlendirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Eskişehir Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen toplantıda Eskişehir'in ekonomik ve sosyal gelişimine yönelik çalışmalar ile ilin kalkınma hedefleri ele alındı.

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