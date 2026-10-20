ESKİ Çalışanlarına yüzde 26 zam

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Eskisehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Idaresi Genel Müdürlüğü (ESKİ) ve Belediyeİş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin öncülüğünde imzalanan sözleşme kapsamında, sosyal haklardaki iyileştirmelerle birlikte çalışanlara yüzde 26 zam yapıldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, çalışanlarının emeğini ve alın terini gözeten bir anlayışla toplu iş sözleşmesi sürecini tamamladı. Büyükşehir Belediyesi, ESKİ Genel Müdürlüğü ve Belediyeİş Sendikası arasında gerçekleştirilen görüşmelerin ardından, 2026 Eskişehir Yılı'na özel anlam taşıyan yüzde 26 zam oranını içeren toplu iş sözleşmesi imzalandı.

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Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen imza törenine Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Belediyeİş Sendikası Genel Başkan Danışmanı Erdoğan Kefeli, Belediyeİş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Tahsin Eren Güvençli, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili M. Recai Erdir, ESPARK A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı M. Engin Ak, Belediyeİş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Kemal Azak ve çok sayıda belediye personeli katıldı.

"Emekleriniz çok kıymetli"

İmza töreninde konuşan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, toplu iş sözleşmesi sürecinde hem belediye bütçesini hem de çalışanların emeğini gözeterek ortak bir noktada buluşmaya gayret ettiklerini belirtti.

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Başkan Ünlüce, "Büyükşehir Belediyemiz ve ESKİ Genel Müdürlüğümüzle birlikte 3 bin 13 kişiyi kapsayan bir sözleşme imzalıyoruz. Umuyorum ki bundan sonraki sözleşmelerimizde de emeğin değer gördüğü, siz değerli yol arkadaşlarımızın bütün çalışmalarının kıymet gördüğü sözleşmeler nasip olur." dedi.

"Bu şehri hep beraber güzelleştiriyoruz"

2026 Eskişehir Yılı'nın kent için taşıdığı özel anlamı sözleşmeye de yansıttıklarını ifade eden Başkan Ünlüce, şöyle konuştu:

"Özellikle 2026 Eskişehir Yılı'nda, 26 rakamını göz önünde bulundurarak bir toplu iş sözleşmesi imzalamak bizlere kısmet oldu. O nedenle sözleşmede emeği geçen genel sekreterimize, genel müdürümüze, değerli yönetim kurulu başkanımıza, sendika başkanımıza, temsilcilerine ve iş yeri temsilcilerimize; çaba gösteren ve belediyeyle, siz değerli arkadaşlarımız arasında o güzel köprüyü kuran herkese teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki birlikte çalışıyoruz. İyi ki bu şehri hep beraber güzelleştiriyoruz."

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"Bu şehrin her sokağında sizlerin alın teri var"

Belediye çalışanlarının Eskişehir'in gelişiminde ve güzelleşmesinde büyük pay sahibi olduğunu vurgulayan Başkan Ünlüce, çalışanlara teşekkür ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Arkadaşlar, bu şehrin her sokağında, her caddesinde, her mahallesinde sizlerin alın teri, emeği var. Toplu sözleşmemizle beraber yine her zaman olduğu gibi hep birlikte, güzel Eskişehirimiz için çalışmaya, alın teri dökmeye devam edeceğiz."

Sendikadan Başkan Ünlüce'ye teşekkür

Belediyeİş Sendikası Genel Başkan Danışmanı Erdoğan Kefeli de toplu iş sözleşmesi sürecinin karşılıklı müzakere ve ortak akılla başarıyla sonuçlandığını belirterek, çalışanların haklarını korumak ve ekonomik güvencelerini güçlendirmek adına yapılan anlaşmanın önemine dikkat çekti.

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Sözleşmenin yalnızca bir imzadan ibaret olmadığını vurgulayan Kefeli, "Eskişehir halkına hizmet etmek için en ön safta çalışan işçi kardeşlerimizin hak ettikleri refah payını, adil çalışma şartlarını ve ekonomik güvencelerini, uzlaştığımız bu sözleşmeyle taahhüt altına aldık. Süreç boyunca işçinin sesine kulak veren, emeğe değer veren ve yapıcı yaklaşımlarını esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ayşe Ünlüce'ye teşekkür ediyoruz." dedi.

"Herkese hayırlı uğurlu olsun"

Belediyeİş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Tahsin Eren Güvençli, imzalanan sözleşmenin tüm emekçiler için hayırlı olmasını temenni ederek, "Toplu iş sözleşmesi sürecinde, ülkemizin mevcut ekonomik koşullarını da göz önünde bulundurarak tüm imkânları zorlayan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce'ye, şahsında tüm bürokratlarımıza ve bu sürece büyük emek ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Sözleşmenin hepimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.

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Konuşmaların ardından toplu iş sözleşmesi, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ile Belediyeİş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Tahsin Eren Güvençli tarafından imzalandı.

2026 Eskişehir Yılı'nda yüzde 26'lık zam

Sözleşme kapsamında çalışanların ücretlerinde, sosyal haklardaki iyileştirmelerle birlikte yüzde 26 oranında artış sağlandı. Yeni sözleşmeyle en düşük maaş yüzde 27 vergi dilimine göre 61 bin 863 olarak belirlendi. Büyükşehir Belediyesi ve ESKİ Genel Müdürlüğünde görev yapan toplam 3 bin 13 çalışanı kapsayan sözleşme, 2026 Eskişehir Yılı'nın simgesi olan 26 rakamına gönderme yapan zam oranıyla da dikkat çekti.