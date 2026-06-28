Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Anadolu Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

        Anadolu Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

        Anadolu Üniversitesinin 2025-2026 Yunus Emre Akademik Yılı'nda mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2026 - 20:53 Güncelleme:
        Anadolu Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

        Anadolu Üniversitesinin 2025-2026 Yunus Emre Akademik Yılı'nda mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi.

        Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Stadyumu'nda düzenlenen tören, Rektör Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, rektör yardımcıları, yönetim kurulu ve senato üyeleri ile akademisyenlerin, öğrenci velilerini ve katılımcıları selamlamasıyla başladı.

        Daha sonra örgün eğitim ve Açıköğretim sisteminden mezun olan binlerce öğrenci, alanda yürüyerek katılımcıları selamladı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından üniversitede dereceye giren öğrenciler tarafından konuşma yapıldı.

        Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Adıgüzel, Anadolu Üniversitesinin sadece Eskişehir'e ve Türkiye'ye değil bütün dünyaya eğitim köprüsü kuran, gönülden gönüle eğitimi, sevgiyi, dostluğu, bilimi aşılayan çok büyük bir kurum olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Üniversiteye her biriniz farklı hayallerle geldiniz. Farklı şehirlerden, hikayelerden kopup geldiniz. Kampüsün yollarında kendinizi yeniden keşfettiğiniz çok güzel günleriniz oldu. Yeni dostluklar kurarak içinizde büyük fikirler büyüttünüz. Bugün diploma alarak yeni bir hayata adım atıyorsunuz ancak şunu hiçbir zaman unutmayın ve kalbinizde hissedin. Bu kapıdan çıkmış olmak demek aslında çok büyük bir aileye dahil olmak anlamına geliyor çünkü Anadolu Üniversitesi bugüne kadar 170 bin örgün mezun verdi ve 4 milyon 350 bin Açıköğretim mezunumuzla beraber Türkiye'de 4,5 milyon insanın üniversite hayallerini gerçekleştiren çok büyük bir kurum oldu."

        Rektör Adıgüzel, konuşmasının ardından dereceye giren öğrencilere plaket ve belgelerini takdim etti.

        Öğrenciler temsili diplomalarını almalarının ardından keplerini havaya fırlatarak mezuniyetlerini kutladı.

        Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Ünal, akademisyenler, aileler ve öğrencilerin katıldığı tören, konser etkinliğiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fransa'da uçak kazası
        Fransa'da uçak kazası
        100. Gazi Koşusu'nun kazananı belli oldu!
        100. Gazi Koşusu'nun kazananı belli oldu!
        Kadir İnanır son yolculuğuna uğurlandı
        Kadir İnanır son yolculuğuna uğurlandı
        Yol verme kavgası dehşetle sonuçlandı! 1 ölü, 12 yaralı!
        Yol verme kavgası dehşetle sonuçlandı! 1 ölü, 12 yaralı!
        Silivri'de tarlalarda yangın çıktı!
        Silivri'de tarlalarda yangın çıktı!
        Kulüpler Birliği toplantısı açıklaması!
        Kulüpler Birliği toplantısı açıklaması!
        Muhittin Böcek'ten ek ifade: "Adaylık için İmamoğlu'na 5 milyon euro verdim"
        Muhittin Böcek'ten ek ifade: "Adaylık için İmamoğlu'na 5 milyon euro verdim"
        ABD'den İran'a saldırı
        ABD'den İran'a saldırı
        Avrupa'da sıcak hava dalgası!
        Avrupa'da sıcak hava dalgası!
        İsrailli bakan ABD Adalet Bakanlığı'na şikayet edildi
        İsrailli bakan ABD Adalet Bakanlığı'na şikayet edildi
        Panoramik asansörde facia! 35 metreden düştü!
        Panoramik asansörde facia! 35 metreden düştü!
        İntermodal taşımacılıkta yeni dönem: TIR dorseleri raylarda taşınacak
        İntermodal taşımacılıkta yeni dönem: TIR dorseleri raylarda taşınacak
        Beşiktaş'tan Alexander Nübel'e teklif!
        Beşiktaş'tan Alexander Nübel'e teklif!
        "Hayat George'tan önce daha kolaydı"
        "Hayat George'tan önce daha kolaydı"
        İstanbul'da sokakta taciz iddiası! Fırında ekmek yaparken yakalandı!
        İstanbul'da sokakta taciz iddiası! Fırında ekmek yaparken yakalandı!
        Özkan Yalım'ın yeni ifadesi ortaya çıktı: Helikopter sunumu açıklaması
        Özkan Yalım'ın yeni ifadesi ortaya çıktı: Helikopter sunumu açıklaması
        İşte Dünya Kupası'nda son 32 eşleşmeleri!
        İşte Dünya Kupası'nda son 32 eşleşmeleri!
        Türkiye'nin laboratuvarıydı
        Türkiye'nin laboratuvarıydı
        Turizmin karanlık tarafı Dua Lipa ile yeniden göründü
        Turizmin karanlık tarafı Dua Lipa ile yeniden göründü

        Benzer Haberler

        Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil park halindeki araçlara çarptı; 2...
        Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil park halindeki araçlara çarptı; 2...
        Aparttaki odasında ölü bulundu
        Aparttaki odasında ölü bulundu
        Sokak ortasonda kütükler üzerine bırakılan araç dikkat çekti
        Sokak ortasonda kütükler üzerine bırakılan araç dikkat çekti
        Eskişehir'de parkta alkol alan şahıslar arasında kavga Kırılan şişelerin ku...
        Eskişehir'de parkta alkol alan şahıslar arasında kavga Kırılan şişelerin ku...
        Eskişehir'de bir kişi konakladığı apart odasında ölü bulundu
        Eskişehir'de bir kişi konakladığı apart odasında ölü bulundu
        Eskişehir'de 30 yaşındaki genç adam evinde ölü bulundu Belediye tabibi genç...
        Eskişehir'de 30 yaşındaki genç adam evinde ölü bulundu Belediye tabibi genç...