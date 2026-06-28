Eskişehir'de bir kişi konakladığı apart odasında ölü bulundu
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir kişi konakladığı apart odasında ölü bulundu.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir kişi konakladığı apart odasında ölü bulundu.
Murat Doruk (30) ve iki arkadaşı, dün gece Eskibağlar Mahallesi'ndeki bir apartta konakladı.
Sabah saatlerinde Doruk'a ulaşamayan arkadaşları, odasını kontrol etti.
Doruk'un odasında hareketsiz şekilde yattığını gören arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Doruk'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Doruk'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.