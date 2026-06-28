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        Eskişehir'de arkadaş grubu arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde tartışma yaşayan arkadaş grubunun birbirine alkol şişeleriyle saldırması sonucunda 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2026 - 09:47 Güncelleme:
        Eskişehir'de arkadaş grubu arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

        Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde tartışma yaşayan arkadaş grubunun birbirine alkol şişeleriyle saldırması sonucunda 3 kişi yaralandı.

        Hoşnudiye Mahallesi Porsuk Bulvarı üzerinde bulunan Eti Park’ta meydana gelen olayda, parkta alkol alan 3 kişilik arkadaş grubu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi birbirine alkol şişeleriyle saldırdı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Ali T, Feyyaz A. ve Şefika Y. ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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