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        Eskişehir'de kontrolden çıkan otomobil park halindeki 2 araca çarptı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde dönüş yaptığı esnada kontrolden çıkan otomobil, park halindeki 2 araca çarptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2026 - 09:45 Güncelleme:
        Eskişehir'de kontrolden çıkan otomobil park halindeki 2 araca çarptı

        Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde dönüş yaptığı esnada kontrolden çıkan otomobil, park halindeki 2 araca çarptı.


        Şirintepe Mahallesi Demirel Sokak’ta meydana gelen olayda, sokağa dönüş yapan İrem A. idaresindeki 26 AJV 947 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıktı.

        Dönüş esnasında hızlanan otomobil, sokaktaki kaldırım üzerinde park halinde bulunan otomobile ve motosiklete çarparak durabildi.

        Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen kazada, otomobil sürücüsü İrem A. yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırılan İrem A., tedavi altına alındı.

        Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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