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        Anadolu Üniversitesinin "İkinci Üniversite" başvuruları başlıyor

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin farklı alanlarda eğitim almak veya mevcut bilgi ve becerilerini geliştirmek isteyen öğrenci ve mezunlara sunduğu "İkinci Üniversite" uygulamasında başvurular 17 Ağustos'ta başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 13:00 Güncelleme:
        Anadolu Üniversitesinin "İkinci Üniversite" başvuruları başlıyor

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin farklı alanlarda eğitim almak veya mevcut bilgi ve becerilerini geliştirmek isteyen öğrenci ve mezunlara sunduğu "İkinci Üniversite" uygulamasında başvurular 17 Ağustos'ta başlayacak.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, yükseköğretim kurumlarının örgün veya uzaktan eğitim programlarında öğrenim gören ya da mezun olan adaylar, sınavsız olarak AÖF bünyesindeki İkinci Üniversite programlarından birine kayıt yaptırabilecek.

        Yeni öğretim yılında İkinci Üniversite kapsamında öğrenci kabul edecek yeni programlar arasında Yapay Zeka Destekli Kodlama Önlisans Programı ile Veri Görselleştirme ve Bilgi Tasarımı Önlisans Programı da yer alacak.

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        Yapay Zeka Destekli Kodlama Önlisans Programı ile yapay zeka teknolojilerinin yazılım geliştirme süreçlerinde etkin kullanımına yönelik bilgi ve beceri kazandırılması hedefleniyor. Programın, yapay zeka araçlarından yararlanarak kodlama yapabilen ve dijital teknolojilere uyum sağlayabilen nitelikli insan kaynağının yetişmesine katkı sunması amaçlanıyor.

        Veri Görselleştirme ve Bilgi Tasarımı Önlisans Programı'nda ise veri analizi, bilgi tasarımı ve görsel iletişim alanları bir araya getiriliyor. Öğrencilerin verileri analiz etme, anlamlandırma ve etkili biçimde görselleştirme becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

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        İkinci Üniversite kapsamında teknoloji alanlarının yanı sıra farklı disiplinlerde de çok sayıda program bulunuyor.

        Önlisans düzeyinde Acil Durum ve Afet Yönetimi, Aşçılık, Bankacılık ve Sigortacılık, Bilgisayar Programcılığı, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Dış Ticaret, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İnsan Kaynakları Yönetimi, İşletme Yönetimi, Kültürel Miras ve Turizm, Lojistik, Marka İletişimi, Medya ve İletişim, Sosyal Medya Yöneticiliği, Tarım Teknolojisi ile Web Tasarımı ve Kodlama programları öğrencilerin tercihine sunuluyor.

        Lisans düzeyinde ise Görsel İletişim Tasarımı, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Sağlık Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri, İktisat, İşletme, Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ile Uluslararası Ticaret ve Lojistik programları bulunuyor.

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        Anadolu Üniversitesi İkinci Üniversite kapsamında çevrim içi başvuru ve kayıt işlemleri 17 Ağustos-19 Ekim 2026 tarihlerinde yapılacak. Adayların e-Devlet üzerinden başvuru yapabilmeleri için öğrenim bilgilerinin Yükseköğretim Bilgi Sistemi'nde güncel olması gerekiyor.

        İkinci Üniversite kapsamında sunulan programlar ve başvuru sürecine ilişkin ayrıntılı bilgiye Anadolu Üniversitesinin "ikinciuniversite.anadolu.edu.tr" adresinden ulaşılabilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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