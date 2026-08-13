Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri "Nu.D-36"nın uçabilir replikası 8 aylık çalışmayla gökyüzüyle buluştu

        "Nu.D-36"nın uçabilir replikası 8 aylık çalışmayla gökyüzüyle buluştu

        YAVUZ EMRAH SEVER - Türkiye'nin yerli uçak üretiminin öncülerinden Nuri Demirağ'ın 1936 yılında ürettiği, onun adını taşıyan "Nu.D-36" adlı eğitim uçağının replikası, 90 yıl sonra yeniden gökyüzüyle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 11:39 Güncelleme:
        "Nu.D-36"nın uçabilir replikası 8 aylık çalışmayla gökyüzüyle buluştu

        YAVUZ EMRAH SEVER - Türkiye'nin yerli uçak üretiminin öncülerinden Nuri Demirağ'ın 1936 yılında ürettiği, onun adını taşıyan "Nu.D-36" adlı eğitim uçağının replikası, 90 yıl sonra yeniden gökyüzüyle buluştu.

        Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneğince "Kültür Havacılığı Projeleri" kapsamında, Nuri Demirağ öncülüğünde ve Türkiye'nin ilk uçak mühendislerinden Selahattin Reşit Alan ile teknik ekibi tarafından geliştirilen Nu.D-36'nın replikasının yapılması için çalışma başlatıldı.

        Akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk liderliğindeki 11 kişilik Mach Teknik ekibi, yaklaşık 8 aylık çalışmanın ardından uçağın uçabilir replikasını sıfırdan inşa etti.

        REKLAM

        Replikanın yapımında, döneme ait fotoğraflar ve ulaşılabilen sınırlı sayıdaki teknik verilerden yararlanıldı.

        Uçağın orijinalinde kullanılan 1930'lu yıllara ait motor yerine, uçuş güvenliği ve günümüz şartları gözetilerek 1940'lı yıllara ait R670 motoru tercih edildi.

        Türk havacılık tarihinin önemli girişimcilerinden Nuri Demirağ'ın 1936 yılında ürettiği Nu.D-36 eğitim uçağının uçabilir replikası, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde 90 yıl sonra ilk test uçuşunu gerçekleştirdi.

        Replikanın ilk test uçuşunu Ali İsmet Öztürk yaptı. Uçuş testlerinin başarıyla tamamlanmasının ardından uçağın M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi envanterine alınması planlanıyor.

        REKLAM

        Nu.D-36 replikasının resmi envanter teslim töreninin 29 Ağustos'ta Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine bağlı Yeşilköy Mahallesi'ndeki Sivrihisar Havacılık Merkezi'nde yapılması öngörülüyor.

        - "Mükemmel kıvrak ve sandığımdan çok daha huzurlu uçan bir uçak"

        Öztürk, AA muhabirine, Nu.D-36'nın Türkiye'nin havacılık tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, tarihi uçağı günümüz teknolojisiyle yeniden uçurmayı amaçladıklarını söyledi.

        Replikanın yapımı için yaklaşık 8 ay önce çalışmaya başladıklarını anlatan Öztürk, "Nu.D-36'yı uçurdum. İlk uçuşta gerçekten uçağın kapasitesi beni şaşırttı. Çünkü hiç böyle bir şey beklemiyordum. Mükemmel kıvrak ve sandığımdan çok daha huzurlu uçan bir uçaktı." dedi.

        REKLAM

        Ali İsmet Öztürk, replikanın yapımında döneme ait teknik çizimlerin sınırlı olması nedeniyle ağırlıklı olarak fotoğraflardan yararlandıklarını ifade etti.

        Tarihi uçağın birebir kopyasını yapma iddiasında olmadıklarını vurgulayan Öztürk, "Replikalarda mümkün olduğu kadar benzerlik ön plandadır. Bizim bu konuda çok büyük bir iddiamız yok. 'Yüzde 100 aynısını yaptık' gibi bir iddiamız yok. Zaten yapılamaz da. Çünkü o zamanki motorlar ve bazı ekipmanlar bugün temin edilemiyor." diye konuştu.

        Öztürk, günümüz teknolojisinden yararlanarak uçuş güvenliğini öncelediklerini belirterek, replikanın tarihsel uçağa benzerliğinin yaklaşık yüzde 80 düzeyinde olduğunu düşündüklerini kaydetti.

        REKLAM

        Uçağın adının Nuri Demirağ'ın isminden geldiğini dile getiren Öztürk, "Nu.D. adı altında bir uçak fabrikası vardı. 36 ise 1936 senesinde imal edildiğindendir Bir başka adı da Alan 2'dir. Selahattin Alan Bey'den geliyor. Çünkü Selahattin Bey'in tasarladığı ikinci uçaktır bu. Orada Alan 2 olarak da aynı zamanda bir isim geçer. Tarihte bunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

        - Nuri Demirağ

        Türkiye'nin sanayi kalkınmasına büyük katkı sağlamış ve iş hayatının yanında geniş ölçüde hayırsever bir insan olarak bilinen Nuri Demirağ, devlete en uygun tekliflerle müteahhitlik hayatına atıldı ve Samsun'dan Erzurum'a kadar geçtiği yerleri demir ağlarla ördü.

        REKLAM

        Türkiye'nin ilk 10 bin kilometrelik demir yolu ağının 1250 kilometrelik bölümünün inşasını gerçekleştiren Nuri Bey'e "Demirağ" soyadı, bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından verildi.

        Devrin en zengin iş adamı olan Nuri Demirağ, asıl ününü Türk havacılığına sağladığı katkılarla yaptı.

        Türkiye'de havacılığın doğuşunda ve gelişmesinde öncü isimlerden biri olan Vecihi Hürkuş ile adı tarihe geçen Demirağ, ülkenin kendi uçaklarını yapmasında rol oynadı.

        1933'te 5 bin lira bağışta bulunarak Hürkuş'un "Vecihi XVI" adlı kapalı kabin uçağını imal etmesinde büyük pay sahibi olan Demirağ, 1936'da devletin ilk uçak fabrikasını kurma girişiminde bulundu.

        REKLAM

        Demirağ, uçakları kullanacak Türk pilotların yetişmesi için pistin bulunduğu arazide Gök Okulu da kurdurdu. Okul, 1943'e kadar 290 pilot yetiştirdi.

        Beşiktaş'taki uçak fabrikasında üretilecek uçak ve planörlerin planını Türkiye'nin ilk uçak mühendislerinden Selahattin Reşit Alan çizdi.

        1936'da ilk tek motorlu uçak üretildi ve Nuri Demirağ'ın ismini de simgeleyen "Nu.D-36" adı verildi. 1938'de ise "Nu.D-38" adlı çift motorlu 6 kişilik yolcu uçağı yapıldı. Nu.D-38, 1944'te dünya havacılığında A sınıfı yolcu uçakları arasına alındı. İlk uçak siparişini de 1938'de Türk Hava Kurumu (THK) verdi.

        Nuri Demirağ, havacılık alanındaki çalışmalarına 1939'da Türkiye'nin ilk yerli paraşüt üretimini gerçekleştirerek devam etti.

        REKLAM

        13 Kasım 1957'de vefat eden Demirağ, İstanbul'da Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. Mesude Demirağ ile evli olan Nuri Demirağ'ın 2 oğlu ve 6 kızı olmak üzere 8 çocuğu bulunuyordu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TCMB enflasyon tahminini revize etti
        TCMB enflasyon tahminini revize etti
        Alihan Kuriş dahil 49 gözaltı
        Alihan Kuriş dahil 49 gözaltı
        NBA'de dev anlaşma: LA Lakers rekor fiyata satılıyor
        NBA'de dev anlaşma: LA Lakers rekor fiyata satılıyor
        Bakan Şimşek'ten motorinde ÖTV açıklaması
        Bakan Şimşek'ten motorinde ÖTV açıklaması
        Okan Buruk'tan kadro kararı!
        Okan Buruk'tan kadro kararı!
        Bakan Çiftçi'den önemli değerlendirmeler
        Bakan Çiftçi'den önemli değerlendirmeler
        YÖK, öğrenci affının usul ve esaslarını belirledi
        YÖK, öğrenci affının usul ve esaslarını belirledi
        Göbeklitepe'nin kuzeyinde heyecan verici keşif!
        Göbeklitepe'nin kuzeyinde heyecan verici keşif!
        "Böyle hikayelere ihtiyacımız var"
        "Böyle hikayelere ihtiyacımız var"
        Kartal tur için sahada!
        Kartal tur için sahada!
        Eski Türkiye şampiyonu görgü tanığı arıyor
        Eski Türkiye şampiyonu görgü tanığı arıyor
        Konut satışlarında düşüş
        Konut satışlarında düşüş
        "Evet" dedi
        "Evet" dedi
        Sitem etti
        Sitem etti
        13 kilo verdi
        13 kilo verdi
        Özel uçağıyla köyünden Ankara'ya uçtu
        Özel uçağıyla köyünden Ankara'ya uçtu
        Etna'da patlamalar sürüyor
        Etna'da patlamalar sürüyor
        İlk kez konuştu
        İlk kez konuştu
        Kayınvalidesinin cenazesine katılmadı! Tam kusurlu
        Kayınvalidesinin cenazesine katılmadı! Tam kusurlu
        Yeni bir tartışma yaratacak
        Yeni bir tartışma yaratacak

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de trafikteki kavga kamerada
        Eskişehir'de trafikteki kavga kamerada
        Eskişehir'de gıda denetimlerinde 872 bin TL ceza yazıldı
        Eskişehir'de gıda denetimlerinde 872 bin TL ceza yazıldı
        Mahalle muhtarından yol kenarlarındaki kurumuş otlar için 'yangın' uyarısı...
        Mahalle muhtarından yol kenarlarındaki kurumuş otlar için 'yangın' uyarısı...
        Umre parasını kuyumcunun dikkati sayesinde kurtardı Biriktirdiği 1 milyon T...
        Umre parasını kuyumcunun dikkati sayesinde kurtardı Biriktirdiği 1 milyon T...
        Sanal pazar sayesinde satışlarını 2 katına çıkardı Altın kural "Depon yoksa...
        Sanal pazar sayesinde satışlarını 2 katına çıkardı Altın kural "Depon yoksa...
        Eskişehir'de Perseid meteor yağmuru görüntülendi
        Eskişehir'de Perseid meteor yağmuru görüntülendi