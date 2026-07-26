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        Anayasa Mahkemesi Üyesi Kıratlı, Sakaryabaşı'nda tüplü dalış yaptı

        Anayasa Mahkemesi (AYM) Üyesi Metin Kıratlı, Eskişehir'in Çifteler ilçesindeki berraklığı ve turkuaz mavisi rengiyle bilinen Sakarya Nehri'nin doğduğu Sakaryabaşı'nda tüplü dalış yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2026 - 09:16 Güncelleme:
        Anayasa Mahkemesi Üyesi Kıratlı, Sakaryabaşı'nda tüplü dalış yaptı

        Anayasa Mahkemesi (AYM) Üyesi Metin Kıratlı, Eskişehir'in Çifteler ilçesindeki berraklığı ve turkuaz mavisi rengiyle bilinen Sakarya Nehri'nin doğduğu Sakaryabaşı'nda tüplü dalış yaptı.

        Türkiye'nin farklı deniz noktalarında dalış gerçekleştiren Kıratlı, yaptığı açıklamada, Eskişehir'deki Sakaryabaşı'nın tüplü dalış açısından Türkiye'nin en özel destinasyonlarından biri olduğunu söyledi.

        Sakaryabaşı'nın olağanüstü berraklığa sahip tatlı su kaynaklarıyla dalış tutkunlarına eşsiz bir deneyim sunduğunu belirten Kıratlı, şunları kaydetti:

        "Bölgenin yüksek rakımda bulunması nedeniyle burada yapılan dalışlar irtifa dalışı olarak kabul edilmektedir. Su sıcaklığı yılın dört mevsiminde yaklaşık 20-22 derece arasında sabit seyretmektedir. Bu özelliği sayesinde Sakaryabaşı, yılın her döneminde güvenli ve konforlu dalış yapılabilen Türkiye'nin sayılı tatlı su dalış merkezlerinden biridir."

        Kıratlı, Sakaryabaşı'nın yalnızca dalış sporuyla ilgilenenler için değil, doğa tutkunları ve su altı fotoğrafçıları için de eşsiz bir destinasyon olduğunu belirterek, Eskişehir'in bu önemli değerinin daha geniş kitlelere tanıtılmasının spor ve kent turizmine önemli katkılar sağlayacağını kaydetti.

        Ülkenin en önemli tatlı su kaynaklarından biri olan Sakaryabaşı'nda gerçekleştirilen dalışta, su altındaki doğal yapı, berraklık ve biyolojik çeşitlilik görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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