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        Eskişehir'de apartmanın duvarına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde kontrolden çıkarak apartmanın duvarına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2026 - 17:59 Güncelleme:
        Eskişehir'de apartmanın duvarına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde kontrolden çıkarak apartmanın duvarına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Sinan U. idaresindeki 26 B 8833 plakalı otomobil, Çamlıca Mahallesi Birlik Caddesi'nde kontrolden çıkarak önce yol kenarındaki çöp konteynerine, daha sonra bir apartmanın duvarına çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle sürücü ile araçtaki Halil U. ve Fulya U. yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye gelen ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

        Kazada aracın yanı sıra bina duvarında da hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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