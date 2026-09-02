ASKON ve TÜGVA Eskişehir teşkilatlarından "Barlar Sokağı" açıklaması

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Eskişehir Şubesi ile TÜGVA Eskişehir İl Temsilciliği'nden "Barlar Sokağı"na ilişkin açıklama yapıldı.

ASKON Eskişehir Şubesinden yapılan yazılı açıklamada, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu'nun açıklamalarının şehrin uzun süredir taşıdığı haklı kaygıları kamuoyunun gündemine getiren cesur ve önemli bir çağrı olarak değerlendirildiği belirtildi.

Barlar Sokağı'nın mevcut konumunda ve bugünkü yapısıyla devam etmemesi gerektiği yönündeki yaklaşımın desteklendiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şehrin merkezinde konutların, öğrenci yurtlarının ve üniversite gençliğinin yoğun olarak bulunduğu bir bölgede oluşan bu yapı, gürültüden asayiş olaylarına, çevre güvenliğinden toplumsal huzura kadar birçok şikayeti beraberinde getirmektedir. Bölge sakinlerinin yaşadığı rahatsızlıklar, ailelerin kaygıları ve gençlerimiz üzerindeki bağımlılık riskleri görmezden gelinemez. Alkol merkezli bir eğlence anlayışının gençlerimizin hayatında normalleşmesini ve şehrimizin sosyal iklimini şekillendirmesini doğru bulmuyoruz."

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Açıklamada, içkili işletmeler için konutlardan, eğitim kurumlarından ve öğrenci yaşamının yoğun olduğu bölgelerden uzakta ulaşım, güvenlik, altyapı ve şehir planlaması bakımından uygun alternatif bir alan belirlenebileceği önerisi sunularak, şunlar kaydedildi:

"Böylece işletmelerin taşınması hukuki bir zeminde gerçekleştirilebilir, çalışanların ve esnafın mağduriyeti önlenebilir. Boşalacak bölge ise kütüphaneler, öğrenci çalışma alanları, bilim ve teknoloji atölyeleri, kültür ve sanat mekanları, nitelikli kafeler, genç girişimcilik merkezleri ve sosyal alanlarla yeniden Eskişehir'e kazandırılmalıdır. Sayın Nebi Hatipoğlu'nun yaptığı çağrının siyasi tartışmalara sıkıştırılmadan, Eskişehir için yeni bir şehircilik ve gençlik vizyonuna dönüşmesini arzu ediyoruz. Yetkili belediyeleri, kamu kurumlarını, üniversiteleri, esnaf temsilcilerini, bölge sakinlerini ve sivil toplum kuruluşlarını uygulanabilir bir dönüşüm planı hazırlamak üzere sorumluluk almaya davet ediyoruz."

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- TÜGVA'dan Hatipoğlu'nun açıklamalarına destek

TÜGVA Eskişehir İl Temsilcisi Mahmut Öksüzoğlu ise Eskişehir'in kalbinde, gençliğin ve üniversite hayatının merkezinde yer alan "Barlar Sokağı" konusundaki haklı endişeleri yakından takip ettiklerini ifade etti.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu'nun meseleyi gündeme taşıyan çıkışını, uzun süredir konuşulan ancak bir türlü adım atılamayan bir gerçeğin dile getirilmesi olarak kıymetli bulduğunu kaydeden Öksüzoğlu, "Eskişehir'de alkol merkezli bu eğlence anlayışının gençlerimizin günlük hayatının olağan bir parçası haline gelmesine ve şehrimizin kültürel iklimini esir almasına sessiz kalamayız. Gençlerimizin bağımlılık riskleriyle karşı karşıya kalmasını görmezden gelmek ise mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

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Şehrin gençliği ihya edilmediği takdirde ülkenin tertemiz geleceğinin de tehlike altında olacağına dikkati çeken Öksüzoğlu, "Bu düşüncelerle, şehrimizin geleceğini ilgilendiren her konuda yapıcı bir anlayışla sorumluluk almaya ve gençliğimizin sesi olmaya ve açıklamalarıyla Türkiye Yüzyılı gençliğinin yanında olan Eskişehir Milletvekilimiz Sayın İdris Nebi Hatipoğlu'nun da yanında olmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyorum." değerlendirmesinde bulundu.