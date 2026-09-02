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        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri ESOGÜ Rektörü Gümüşsoy'dan Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü mesajı

        ESOGÜ Rektörü Gümüşsoy'dan Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü mesajı

        Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Emine Gümüşsoy, Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2026 - 09:20 Güncelleme:
        ESOGÜ Rektörü Gümüşsoy'dan Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü mesajı

        Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Emine Gümüşsoy, Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Gümüşsoy, mesajında, Eskişehir halkının vatanı ve özgürlüğü için düşmana karşı kararlılık ve cesaretle şehrini savunarak şanlı bir direniş destanı yazdığını belirtti.

        Gazi Mustafa Kemal'in "Eskişehir ve Eskişehirlileri çok iyi tanırım. Milli mücadele yıllarında büyük vatanseverlik ve üstün bir cesaretle mücadelemizin daima yanında olmuş, bu mücadeleye çok geniş yardımlarda bulunmuşlardır" diyerek hemşehrilerinden övgüyle bahsettiğini ifade eden Gümüşsoy, şunları kaydetti:

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        "Konumu, sahip olduğu değerleri ve potansiyeli ile tam bir üniversite şehri olan Eskişehir, gelişmeye ve güçlenmeye devam etmektedir. Şehrimizin nice güzel başarılarını ve yıl dönümlerini kutlama temennisiyle saygılar sunarım."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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