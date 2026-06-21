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        Atatürk'ün Eskişehir'e ilk gelişinin 106. yıl dönümü törenle kutlandı

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Eskişehir'e ilk gelişinin 106. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2026 - 16:52 Güncelleme:
        Atatürk'ün Eskişehir'e ilk gelişinin 106. yıl dönümü törenle kutlandı

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Eskişehir'e ilk gelişinin 106. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.


        Vilayet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunulan törende, İstiklal Marşı okundu.

        Öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunmasının ardından Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Burcu Çalıkuşu Aykanat tarafından konuşma yapıldı.

        Aykanat, yaptığı konuşmada, “Bugün Mustafa Kemal Atatürk’ün Eskişehir’e ilk ziyaretinin üzerinden 106 yıl geçmiştir. Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük eserim dediği Türkiye Cumhuriyeti’nin yılmaz koruyucuları olarak başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu topraklar için mücadele etmiş tüm şehit ve gazilerimizi ,milli mücadelenin Eskişehirli gizli kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.” dedi.

        Konuşmaların ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü halk oyunları ekibi tarafından zeybek oyunu oynanmasıyla tören sona erdi.

        Törene, Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı Kurmay Başkanı Hava Pilot Tümgeneral Ali Özmen ile diğer ilgililer katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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