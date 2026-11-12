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        Beijing Open University heyetinden Anadolu Üniversitesine ziyaret

        Çin'de faaliyet gösteren Beijing Open University (BJOU) heyeti, açık ve uzaktan öğrenme faaliyetlerini değerlendirmek ve iki üniversite arasındaki iş birliği imkanlarını görüşmek üzere Anadolu Üniversitesini ziyaret etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 13:27 Güncelleme:
        Beijing Open University heyetinden Anadolu Üniversitesine ziyaret

        Çin'de faaliyet gösteren Beijing Open University (BJOU) heyeti, açık ve uzaktan öğrenme faaliyetlerini değerlendirmek ve iki üniversite arasındaki iş birliği imkanlarını görüşmek üzere Anadolu Üniversitesini ziyaret etti.

        Beijing Open University heyeti ziyaret kapsamında Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ile bir araya geldi. Rektörlük makamında gerçekleştirilen tanışma programında Çin ve Türkiye'deki açıköğretim sistemleri, uzaktan eğitim modelleri, dijital öğrenme materyalleri ve iki üniversitede yürütülen akademik faaliyetler ele alındı. Görüşmede kurumların açık ve uzaktan öğrenme alanındaki deneyimleri paylaşılırken akademik etkileşimi geliştirmeye yönelik ortak çalışma alanları değerlendirildi.

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        Açık ve uzaktan öğrenme alanında deneyimler paylaşıldı

        Toplantıya Beijing Open University heyetinden Rektör Yardımcısı Zhao Jun, İşletme Fakültesinden Shi Sen ve Doç. Dr. Sun Weiyi ile Kent Yönetimi Fakültesinden Doç. Dr. Gao Qian katıldı. Anadolu Üniversitesi adına ise Rektör Yardımcısı ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Prof. Dr. Serpil Koçdar, Açıköğretim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aras Bozkurt, Uluslararası İlişkiler Koordinatör Yardımcısı Öğr. Gör. Ezel Gündoğdu ve Çince Dil Eğitmeni Yifa Wang toplantıda hazır bulundu. Görüşmelerin ardından iki üniversite arasında öğrenci ve akademisyen değişimi, ortak proje geliştirilmesi ve uzaktan eğitim alanında deneyim paylaşımını kapsayan Memorandum of Understanding (MoU) imzalandı.

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        Türk ve Çin seramik estetiği bir arada ele alındı

        Toplantının ardından Beijing Open University heyeti, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesini ziyaret etti. Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Duygu Kahraman ve Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Yasin Arslan eşliğinde gerçekleştirilen ziyarette "Motifler Arasında Diyalog: Türk ve Çin Seramik Estetiğinin Birlikteliği" sergisi gezildi.

        Ziyaret iki üniversite temsilcilerinin karşılıklı hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

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