Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde Koordinasyon Toplantısı gerçekleşti

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde, hizmet kalitesini artırmak ve saha çalışmalarını değerlendirmek amacıyla kurum içi koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, il genelinde yürütülen aile ve toplum hizmetleri faaliyetleri, vatandaşlara sunulan sosyal hizmetlerin etkinliği ve birimler arası koordinasyon süreçleri masaya yatırıldı. Karşılaşılan talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda yeni dönemde yapılacak çalışmalar ile planlanan projeler detaylı bir şekilde ele alınarak istişarelerde bulunuldu. Toplantı, kurum içi iş birliğinin güçlendirilmesi ve hizmet süreçlerinin hızlandırılmasına yönelik alınan kararların ardından sona erdi.

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İl Müdürü Orhan Bayrak başkanlığında düzenlenen toplantıya; Aile ve Toplum Hizmetlerinden sorumlu İl Müdür Yardımcısı Hatice Dost, Sosyal Hizmet Merkezi (SHM) müdürleri ve ilgili birim personelleri katıldı.