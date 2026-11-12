Traktörün şaftına kolunu kaptıran kadın 21 gün sonra hastanede hayatını kaybetti

Sivrihisar ilçesi kırsal Göltepe Mahallesi'nde 23 Ekim'de yaşanan olayda E.K. (53) çalışır vaziyetteki traktörün dönen şaftına sol kolunu kaptırmış, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde kopan kolu için 21 gün boyunca tedavi gören E.K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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