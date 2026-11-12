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        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Traktörün şaftına kolunu kaptıran kadın 21 gün sonra hastanede hayatını kaybetti

        Traktörün şaftına kolunu kaptıran kadın 21 gün sonra hastanede hayatını kaybetti

        Eskişehir'de traktörün şaftına kolunu kaptıran 53 yaşındaki kadın 21 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 10:27 Güncelleme:
        Traktörün şaftına kolunu kaptıran kadın 21 gün sonra hastanede hayatını kaybetti

        Eskişehir'de traktörün şaftına kolunu kaptıran 53 yaşındaki kadın 21 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

        Sivrihisar ilçesi kırsal Göltepe Mahallesi'nde 23 Ekim'de yaşanan olayda E.K. (53) çalışır vaziyetteki traktörün dönen şaftına sol kolunu kaptırmış, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde kopan kolu için 21 gün boyunca tedavi gören E.K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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