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        Motosikletin çarptığı yaya 8 gün sonra hayatını kaybetti; kaza kamerada

        ESKİŞEHİR'de, motosikletin çarptığı Ramazan Şahin (63), tedavi gördüğü hastanede 8 gün sonra hayatını kaybetti. Şahin'in ölümü sonra yeniden gözaltına alınan motosiklet sürücüsü Orçun Yılmaz (23), tutuklandı. Kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 16:56 Güncelleme:
        Motosikletin çarptığı yaya 8 gün sonra hayatını kaybetti; kaza kamerada

        ESKİŞEHİR'de, motosikletin çarptığı Ramazan Şahin (63), tedavi gördüğü hastanede 8 gün sonra hayatını kaybetti. Şahin’in ölümü sonra yeniden gözaltına alınan motosiklet sürücüsü Orçun Yılmaz (23), tutuklandı. Kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaza, 3 Kasım'da, Kırmızıtoprak Mahallesi'nde meydana geldi. Orçun Yılmaz, kullandığı 26 ALV 780 plakalı motosikletle yolun karşısına geçmek isteyen Ramazan Şahin'e çarptı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından Şahin, ambulansla kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Gözaltına alınan motosiklet sürücüsü Yılmaz, çıkarıldığı mahkemede adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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        YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

        Ramazan Şahin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yeniden gözaltı kararı verilen motosiklet sürücüsü Orçun Yılmaz, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yılmaz, çıkarıldığı mahkemede ‘Taksirle ölüme sebep olmak’ suçlamasıyla tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

        Öte yandan kaza, caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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