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        TFF 3. Lig: Eskişehir Anadolu SF: 0 - Eskişehirspor: 2

        Eskişehirspor, Nesine 3. Lig'in 11. haftasında deplasmanda karşılaştığı Eskişehir Anadolu SF'yi 20 mağlup etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 15:47 Güncelleme:
        TFF 3. Lig: Eskişehir Anadolu SF: 0 - Eskişehirspor: 2

        Eskişehirspor, Nesine 3. Lig'in 11. haftasında deplasmanda karşılaştığı Eskişehir Anadolu SF'yi 20 mağlup etti.

        Stat: ESOGÜ

        Hakemler: Cantürk Kılıç, Ahmet Emre Akbulut, Ahmet Kotan

        Eskişehir Anadolu SF: Ege Baran Sahillioğlu, Rıdvan Coşkun, Hasan Ekici, Berkan Güner (Taha Atay dk. 82), Mert Torlak (Muhammet Enes Alphan dk. 82), Enescan Özdemir, Anıl Özçelik, İsmail Can Fidan (Muhammed Burak Çelik dk. 58), Arda İbrahim Akgün (Berkay Güntay dk. 44), Muhammed Düzgüner, Şükrü Kaan Kılıçaslan (Osman Burak Destan dk. 81)

        Eskişehirspor: Bora Göymen, Abdulkadir Öksüz, Ertuğrul Kurtuluş, İsmail Kulet (Ahmet Kara dk. 83), Sarper Çağlar, Ozan İsmail Koç, Beykan Şimşek (Tayfun Tatlı dk. 31), Mert Başer, Mehmet Bağlı (Arda Okumuş dk. 90+1), Atalay Yıldırım, Hasan Kaya (Osman Arslantaş dk. 83)

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        Goller: Mert Başer (dk. 74), İsmail Kulet (dk. 80) (Eskişehirspor)

        Sarı kartlar: Enescan Özdemir (Eskişehir Anadolu SF), Sarper Çağlar (Eskişehirspor)

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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