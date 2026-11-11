Başkan Albayrak, Emek ve 71 Evler mahallelerinde vatandaşlarla buluştu AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak "Hizmet Yerine Mazeret Üretiyorlar"

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Odunpazarı İlçe Başkanı Mustafa Kemal Bandırma ile birlikte Emek ve 71 Evler mahallelerini ziyaret ederek akşam saatlerinde kıraathanelerde vatandaşlarla buluştu.

Hemşehrilerinin taleplerini dinleyen ve AK Parti'nin Eskişehir'e kazandırdığı hizmetleri anlatan Albayrak, gündeme dair samimi değerlendirmelerde bulundu. Yerel siyasete dair açıklamalarda bulunan Albayrak, Odunpazarı’nda mağdur edebiyatı yapan yerel yönetim zihniyetinin miadı dolduğunu söyledi. Gürhan Albayrak, "Öyle ki vatandaşlarımız yerel yönetimden umudunu tamamen kesmiş durumda. Sosyal medyada başlatılan 'Belediyelerin kapatmadığı çukurları kendimiz kapatıyoruz' akımı, Eskişehir’deki hizmet yoksunluğunun yoruma yer bırakmayan en acı kanıtıdır" dedi.

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"En sevdiğimiz yerde, milletimizin yanındayız"

Siyaset anlayışlarının temelinde vatandaşla kurulan gönül bağının yattığını vurgulayan İl Başkanı Gürhan Albayrak, "Adresimiz her zaman milletimizin yanı, en sevdiğimiz yerdeyiz. Emek ve 71 Evler mahallelerimizde hemşehrilerimizle bir araya geldik. Bizim vatandaşlarımızla olan birlikteliğimiz, sadece seçimden seçime hatırlanan sandık hesaplarına değil; derin ve gerçek bir samimiyete dayanır. Akşam sohbetlerimizde bir yandan vatandaşlarımızı dinleyip dertleşiyor, diğer yandan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonuyla 'Türkiye Yüzyılı'nda inşa edeceğimiz geleceği konuşuyoruz" ifadelerini kullandı.

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"Mağdur edebiyatına hemşehrilerimizin karnı tok"

Eskişehir’e yapılan yatırımları ve hizmet siyasetini her fırsatta sahada anlattıklarını belirten Albayrak, yerel yönetime yönelik de net mesajlar verdi. Odunpazarı Belediyesi'nin hizmet üretmek yerine mazeret ürettiğine dikkat çeken Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizler şehrimiz için çalışmanın ve üretmenin gayretindeyken; Odunpazarı’nda iş yapmamasına kılıf arayan ve suni bir mağduriyet kurgusu üzerinden siyaset yürüten bir anlayışla karşı karşıyayız. Sahadaki tablo çok net: Eskişehirli hemşehrilerimiz, kronikleşmiş bu içi boş söylemlere artık itibar etmiyor. Öyle ki vatandaşlarımız yerel yönetimden umudunu tamamen kesmiş durumda; sosyal medyada başlatılan 'Belediyelerin kapatmadığı çukurları kendimiz kapatıyoruz' akımı, Eskişehir’deki hizmet yoksunluğunun yoruma yer bırakmayan en acı kanıtıdır. Bizler ise hemşehrilerimizle kurduğumuz bu güçlü gönül bağıyla; Eskişehir’imiz ve Odunpazarı’mız için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz."