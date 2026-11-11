Eskişehir Uluslararası Film Festivali 23. kez kapılarını açıyor

23. Eskişehir Uluslararası Film Festivali, 1927 Kasım 2026 tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşuyor.

Anadolu Üniversitesi ve İletişim Bilimleri Fakültesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle düzenlenen festival, bu yıl 34 farklı ülkeden 37 uzun metraj ve 18 kısa metraj filmi seyirciyle buluşturacak. Türkiye'nin üniversite kimliği taşıyan tek uluslararası uzun metraj film festivali olan organizasyon, 19 Kasım akşamı Sinema Anadolu'da gerçekleşecek açılış töreni ve Morgan Matthews'un yönettiği "500 Mil" (500 Miles) filminin Türkiye prömiyeriyle kapılarını açacak.

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JeanLuc Godard'ın "Sinema, saniyede 24 kare gerçektir" sözünden ilhamla "Sinemada hareket" temasıyla hazırlanan festival afişinde hiçbir aşamada yapay zekâ kullanılmadı. Festival kapsamında bu yıl Onur Ödülleri usta yönetmen Feyzi Tuna ile oyuncu Nilüfer Aydan'a, Emek Ödülleri ise yönetmen Biket İlhan ile ses sanatçısı ve yapımcı Necip Sarıcı'ya takdim edilecek. Etkinlik takviminde ayrıca 26 Kasım akşamı piyanist Hakan Ali Toker'in canlı müziği eşliğinde 1926 yapımı "General" filminin özel sessiz film gösterimi, Netflix iş birliğiyle atölyeler ve ScreenFest 5. Film Festivalleri Sempozyumu yer alıyor.