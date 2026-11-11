Hızır Bey Yurdu'nda öğrencilere 'Afet Farkındalık Eğitimi' verildi

Eskişehir’deki Hızır Bey Yurdu’nda barınan öğrencilere yönelik, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından Afet Farkındalık Eğitimi düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Eskişehir yurtlarında öğrencilerin acil durumlara karşı bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Hızır Bey Yurdu’nda kalan öğrencilere AFAD İl Müdürlüğü eğiticilerinin katılımıyla bilgilendirme toplantısı yapıldı. Eğitim programında muhtemel afetler öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gereken adımlar detaylarıyla anlatılırken, afetlere karşı hazırlıklı olmanın ve toplumsal bilincin artırılmasının önemi vurgulandı.