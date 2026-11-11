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        Tonlarca mısır yüklü tır şarampole devrildi

        Eskişehir'de devrilen tırın dorsesindeki mısır yola dökülürken, şans eseri sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 10:03 Güncelleme:
        Tonlarca mısır yüklü tır şarampole devrildi

        Eskişehir'de devrilen tırın dorsesindeki mısır yola dökülürken, şans eseri sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

        Kaza, Eskişehir çevreyolunda meydana geldi. Ankara'dan Bursa yönüne seyreden K.B. idaresindeki 63 ANH 656 çekici ve 63 ADN 630 dorse plakalı mısır yüklü tır, kent girişinde kontrolden çıkıp refüjde bir süre ilerledikten sonra ağaçları devirdi ve ardından yan yattı. Çarpmanın etkisiyle dorsedeki tonlarca mısır yola saçıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler güvenlik önlemi alırken, şans eseri sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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