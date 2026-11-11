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        Tek şeride düşen yolda otomobiller çarpıştı: 1'i çocuk 4 yaralı

        Eskişehir'de yol bakım çalışması nedeniyle tek şeride düşen yolda iki aracın çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 10:25 Güncelleme:
        Tek şeride düşen yolda otomobiller çarpıştı: 1'i çocuk 4 yaralı

        Eskişehir'de yol bakım çalışması nedeniyle tek şeride düşen yolda iki aracın çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

        Odunpazarı ilçesi Vadişehir Mahallesi Özlem Caddesi'nde yol bakım çalışması nedeniyle tek şeride düşürülen yolda, farklı yönlerden gelen iki aracın çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, caddede süregelen yol bakım çalışmaları sebebiyle trafiğin tek şeritten sağlandığı noktada, 06 KM 591 plakalı otomobil ile 06 DZN 269 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan D.B. (39), A.D. (45), Ş.B. (29) ve 6 yaşındaki V.B. yaralandı.

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        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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