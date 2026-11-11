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        MHP Eskişehir İl Başkanı Sezer'den muhtarlara ziyaret

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Eskişehir İl Başkanı Ayhan Sezer ve yönetim kurulu üyeleri, kentteki bazı mahalle muhtarlarını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 09:29 Güncelleme:
        MHP Eskişehir İl Başkanı Sezer'den muhtarlara ziyaret

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Eskişehir İl Başkanı Ayhan Sezer ve yönetim kurulu üyeleri, kentteki bazı mahalle muhtarlarını ziyaret etti.

        MHP İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyaret programı kapsamında Şeker Mahallesi Muhtarı Canan Arı, Işıklar Mahallesi Muhtarı Ramize Nurgül Laçin, Hacı Seyit Mahallesi Muhtarı Didem Erçakar ve Hayriye Mahallesi Muhtarı Faruk Göktanır ile bir araya gelindi.

        Gerçekleştirilen buluşmalarda, muhtarların mahallelerine ilişkin değerlendirmeleri dinlenirken, vatandaşlardan gelen talepler ve mahallelerin öncelikli ihtiyaçları kapsamlı şekilde ele alındı. Karşılıklı istişareler şeklinde geçen görüşmelerde, sorunların çözümüne yönelik atılabilecek adımlar değerlendirildi.

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        MHP İl Başkanı Ayhan Sezer, yaptığı açıklamada, muhtarların yerel yönetimlerin temel yapı taşları olduğunun altını çizerek, misafirperverliklerinden dolayı muhtarlara teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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