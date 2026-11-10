Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen saha çalışmaları sırasında, ilçede uyuşturucu madde üretimi yapıldığı bilgisine ulaşıldı.
Ekiplerin araştırma ve takibi sonucu belirlenen adreste yapılan aramada, 310 gram esrar, 6 kök Hint keneviri, esrar öğütme aparatı ve hassas terazi bulundu.
Operasyonda yakalanan şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" ile "2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından soruşturma başlatıldı.
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