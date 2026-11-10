Caddelere PİTS Uygulaması geliyor İkinci sıra park eden araçlara ceza geliyor
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, kentteki trafik akışının güvenli ve kesintisiz sağlanması, trafik yoğunluğuna neden olan kural ihlallerinin önlenmesi amacıyla Park İhlal Tespit Sistemi (PİTS) uygulaması hayata geçiriliyor.
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, kentteki trafik akışının güvenli ve kesintisiz sağlanması, trafik yoğunluğuna neden olan kural ihlallerinin önlenmesi amacıyla Park İhlal Tespit Sistemi (PİTS) uygulaması hayata geçiriliyor.
11 Kasım 2026 tarihi itibarıyla, Cengiz Topel, Sakarya1, Kızılcıklı Mahmut Pehlivan, Nilüfer ve Birlik caddeleri üzerinde bulunan PİTS kameraları aracılığıyla ikinci sıra park ihlalleri denetlenecek. İhlalde bulunduğu tespit edilen araçların tescil plakalarına 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında idari para cezası uygulanacağı belirtilerek, "Unutmayalım; ikinci sıra park, yalnızca trafik akışını değil, trafikteki herkesin güvenliğini de tehlikeye atar." denildi
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