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        Caddelere PİTS Uygulaması geliyor İkinci sıra park eden araçlara ceza geliyor

        Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, kentteki trafik akışının güvenli ve kesintisiz sağlanması, trafik yoğunluğuna neden olan kural ihlallerinin önlenmesi amacıyla Park İhlal Tespit Sistemi (PİTS) uygulaması hayata geçiriliyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 17:10 Güncelleme:
        Caddelere PİTS Uygulaması geliyor İkinci sıra park eden araçlara ceza geliyor

        Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, kentteki trafik akışının güvenli ve kesintisiz sağlanması, trafik yoğunluğuna neden olan kural ihlallerinin önlenmesi amacıyla Park İhlal Tespit Sistemi (PİTS) uygulaması hayata geçiriliyor.

        11 Kasım 2026 tarihi itibarıyla, Cengiz Topel, Sakarya1, Kızılcıklı Mahmut Pehlivan, Nilüfer ve Birlik caddeleri üzerinde bulunan PİTS kameraları aracılığıyla ikinci sıra park ihlalleri denetlenecek. İhlalde bulunduğu tespit edilen araçların tescil plakalarına 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında idari para cezası uygulanacağı belirtilerek, "Unutmayalım; ikinci sıra park, yalnızca trafik akışını değil, trafikteki herkesin güvenliğini de tehlikeye atar." denildi

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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