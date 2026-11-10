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        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Eskişehir merkezli 6 ilde 16 buçuk milyonluk dolandırıcılık operasyonu: 7 tutuklama Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan zanlılar tutuklandı

        Eskişehir merkezli 6 ilde 16 buçuk milyonluk dolandırıcılık operasyonu: 7 tutuklama Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan zanlılar tutuklandı

        Eskişehir merkezli 6 ilde 16 milyon 597 bin liralık dolandırıcılık yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 7 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 15:24 Güncelleme:
        Eskişehir merkezli 6 ilde 16 buçuk milyonluk dolandırıcılık operasyonu: 7 tutuklama Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan zanlılar tutuklandı

        Eskişehir merkezli 6 ilde 16 milyon 597 bin liralık dolandırıcılık yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 7 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, kendilerini polis veya savcı olarak tanıtmak suretiyle gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalar kapsamında toplam 4 ayrı olayda vatandaşları 16 milyon 597 bin TL mağdur ettiği belirlenen 11 şüpheli tespit edildi.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 6 Kasım tarihinde Eskişehir merkezli İstanbul, Adana, Ankara, Balıkesir, Kocaeli ve Elazığ'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 7 şüpheli yakalanırken, 4 şahsın ise daha önceden benzer suçlardan tutuklu cezaevinde bulunduğu belirlendi. Şüphelilerin adres ve araçlarında yapılan aramalarda 447 bin 780 TL nakit para ele geçirilirken, banka hesaplarına ve mal varlıklarına el konuldu. Ayrıca mahkeme sürecinde bir müştekinin 814 bin TL tutarındaki maddi zararı giderildi.

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        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılık ve mahkeme işlemleri tamamlandı. Adli makamlara çıkarılan şüphelilerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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