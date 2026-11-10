Mihalıççık'ta kar yağışı etkili oldu
Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde etkili olan kar yağışı ile birlikte çatılar ve park halindeki araçların üzeri karla kaplandı.
Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde etkili olan kar yağışı ile birlikte çatılar ve park halindeki araçların üzeri karla kaplandı.
Eskişehir genelinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü. Mihalıççık ilçesinde başlayan kar yağışı kısa sürede etkisini artırarak kent merkezini beyaza bürüdü. Yağışla birlikte evlerin çatıları ve park halindeki otomobillerin üzeri tamamen karla kaplandı. Bölgede soğuk hava etkisini sürdürüyor.
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