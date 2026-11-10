Eskişehir merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı
Eskişehir merkezli 7 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.
Eskişehir merkezli 7 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kendilerini polis veya savcı olarak tanıtıp nitelikli dolandırıcılık suçlarına karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Şüphelilerin 4 dolandırıcılık olayında, 16 milyon 597 bin liralık mağduriyete neden oldukları belirlendi.
Polis tarafından Eskişehir merkezli Adana, Ankara, Balıkesir, Elazığ, İstanbul ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adres ve araçlarında yapılan aramalarda 447 bin 780 lira para ele geçirildi, banka hesaplarına ve mal varlıklarına el konuldu.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Başka suçtan tutuklu olan 4 şüpheli hakkında bu soruşturma kapsamında da tutuklama kararı verildi.
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