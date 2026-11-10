Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneğinden Büyük Önder Atatürk'e saygı uçuşu
Eskişehir'de, Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneğince Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88'inci yılı dolayısıyla saygı uçuşu gerçekleştirildi.
Eskişehir'de, Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneğince Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88'inci yılı dolayısıyla saygı uçuşu gerçekleştirildi.
Sivrihisar ilçesine bağlı Yeşilköy Mahallesi'ndeki Sivrihisar Havacılık Merkezi'nde düzenlenen uçuş, Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat 09.05'te yapıldı.
Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen uçuşta, havacılık tutkunları Büyük Önder Atatürk'ü andı.
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