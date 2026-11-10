Başkan Kurt Emek'te esnafla buluştu

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Emek Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi esnafıyla bir araya geldi. Esnafın talep, istek ve şikâyetlerini dinleyen Kurt, ekonomik kriz ve artan hayat pahalılığının küçük esnaf üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, mahalle buluşmaları kapsamında Emek Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi esnafıyla bir araya geldi. Buluşmaya Odunpazarı Belediyesi başkan yardımcıları ve meclis üyeleri de katıldı.

Esnafla sohbet eden Başkan Kurt, işlerinin durumunu, karşılaştıkları sorunları ve belediyeden beklentilerini dinledi. Esnafın günlük ticari yaşamda karşılaştığı güçlükler hakkında bilgi alan Başkan Kurt, belediyenin çalışmaları ve mahalleye yönelik hizmetler konusunda da değerlendirmelerde bulundu. Esnafın talep ve şikâyetlerini not alan Başkan Kurt, mahallelerin ihtiyaçlarını ve yurttaşların beklentilerini doğrudan dinlemenin önemine vurgu yaptı.

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Türkiye'de yaşanan ekonomik krizin toplumun bütün kesimlerini etkilediğini belirten Başkan Kurt, özellikle küçük esnafın artan maliyetler, yüksek kiralar ve vatandaşın düşen alım gücü nedeniyle zor günler geçirdiğini ifade etti. Ekonomik sıkıntıların yalnızca esnafın değil, alışveriş yapmakta zorlanan yurttaşların da ortak sorunu olduğunu belirten Başkan Kurt, mevcut ekonomik tablonun değişmesi gerektiğini söyledi.

Siyasetin halktan kopuk yürütülemeyeceğini vurgulayan Başkan Kurt, yerel yönetimlerin yurttaşlarla ve esnafla sürekli iletişim halinde olması gerektiğini dile getirdi. Halkın beklentilerini ve yaşadığı sorunları yerinde dinleyerek çözüm üretmeye çalıştıklarını belirten Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi olarak halkçı ve sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

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Esnaf buluşmasında karşılıklı görüş alışverişinde bulunan Başkan Kurt, esnafa hayırlı işler ve bol kazançlar diledi.